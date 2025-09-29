Το μεγαλύτερο ηλιακό πάρκο των ΗΠΑ κλείνει μετά από επένδυση 2,2 δισ. δολαρίων
Δεν παρήγαγε ποτέ την ενέργεια που υποσχέθηκε, κατέστρεψε χιλιάδες πουλιά και θεωρείται πλέον ένα ενεργειακό φιάσκο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το Ivanpah Solar Power Facility, που κατασκευάστηκε στην έρημο Mojave της Καλιφόρνια με κόστος 2,2 δισ. δολάρια, ξεκίνησε το 2014 με μεγάλες προσδοκίες.
Με τρεις πύργους ύψους 140 μέτρων και σχεδόν 174.000 καθρέφτες-ηλιοστάτες, το έργο παρουσιάστηκε ως το μέλλον της καθαρής ενέργειας και μια τεράστια συμβολή στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:24 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Λευκός Οίκος: Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα
16:24 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Τι κάνουν οι δρομείς στα καταστήματα ΟΠΑΠ;
16:19 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Τι κάνουν οι δρομείς στα καταστήματα ΟΠΑΠ;
16:18 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Αταμάν: «Η ομάδα μας είναι ακόμα στο 40%»
13:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ