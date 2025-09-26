Μια «γιορτή» για το περιβάλλον που μετατράπηκε σε εμπειρία ζωής γεμάτη ενέργεια

Μέσα σε μία καθημερινότητα που «τρέχει», πολλές φορές, πιο γρήγορα από εμάς, υπάρχουν στιγμές που η πόλη αλλάζει πρόσωπο. Στιγμές κατά τη διάρκεια των οποίων οι χώροι, που άλλοτε επισκεπτόμαστε για να κάνουμε τη βόλτα μας, να παρακολουθήσουμε δράσεις και εκδηλώσεις και να αποφορτιστούμε, αποκτούν άλλη ενέργεια, γεμίζουν με φωνές και «περνούν» μηνύματα που μας αφορούν όλους.

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι ένας από αυτούς, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που έχει καταφέρει να μας συστήσει σε τέτοιες εμπειρίες. Όμως, το SNFCC Green Weekend 2025 με τίτλο «Επείγουσες Συζητήσεις», που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 20-21 Σεπτεμβρίου, ήταν κάτι διαφορετικό: Μια πραγματική πρόσκληση για δράση και μια υπενθύμιση ότι το μέλλον μας χτίζεται με μικρές και μεγάλες πράξεις, σήμερα.

Και σε αυτό το σκηνικό, η παρουσία του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ως χορηγός της διοργάνωσης, έδωσε τον δικό της παλμό, κάνοντας την περιβαλλοντική αφύπνιση πιο εφικτή και… διαδραστική από ποτέ. Φυσικά, εμείς δεν χάσαμε την ευκαιρία να βρεθούμε εκεί και θα σου αφηγηθούμε την εμπειρία μας αμέσως.

Η βιωσιμότητα σε πρώτο πλάνο

Από το πρωί του Σαββάτου, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γέμισε με ανθρώπους όλων των ηλικιών που, στα πλαίσια του SNFCC Green Weekend 2025, ήρθαν να μοιραστούν ανησυχίες, αλλά και να ανακαλύψουν λύσεις για ένα πιο «πράσινο» αύριο. Ανάμεσα στις δεκάδες δράσεις, το βλέμμα μας τράβηξε το περίπτερο που είχε στήσει το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, εκεί που η βιωσιμότητα δεν έμεινε στη θεωρία, αλλά έγινε πράξη.

Πρώτη μας… δράση, ένα διαδραστικό quiz για την εξοικονόμηση ενέργειας που μας θύμισε πόσο απλές, αλλά καθοριστικές μπορούν να είναι οι καθημερινές μας επιλογές για τη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου πλανήτη. Ακριβώς δίπλα, το εργαστήριο μεταξοτυπίας, όπου είχαμε την ευκαιρία να σχεδιάσουμε και να τυπώσουμε τις δικές μας επαναχρησιμοποιούμενες tote bags. Έτσι, καθίσαμε μπροστά στα υλικά και σιγά-σιγά αρχίσαμε να τυπώνουμε τα σχέδια που είχαμε επιλέξει πάνω στις τσάντες μας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, νιώσαμε ότι η δημιουργικότητα μπορεί να συνδεθεί άμεσα με τη βιωσιμότητα.

Και όσον αφορά στα παιδιά, είχαν τον δικό τους χώρο, ώστε να γίνουν «πράσινοι» πρωταγωνιστές. Ο λόγος για το Kids Bike Park powered by Φυσικό Αέριο στο κανάλι του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί όπου οι φωνές και τα γέλια των μικρών μας φίλων, έκαναν τη μέρα να μοιάζει με γιορτή. Γιατί σε μία ειδικά διαμορφωμένη πίστα, έμαθαν πώς να κυκλοφορούν με ασφάλεια στον δρόμο και πώς να προστατεύονται με τον σωστό εξοπλισμό, καλλιεργώντας συνήθειες που θα τα ακολουθούν για μια ζωή.

Οι Επείγουσες Συζητήσεις και το μήνυμα της αλλαγής

Το απόγευμα, σειρά είχαν οι Green Slams, δηλαδή εκπρόσωποι της επιστήμης, της πολιτικής και της κοινωνίας των πολιτών οι οποίοι, κατά τη διάρκεια του SNFCC Green Weekend 2025 με τίτλο «Επείγουσες Συζητήσεις», έφεραν στο προσκήνιο ζητήματα που δεν μπορούμε πλέον να αγνοούμε. Από τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τον υπερτουρισμό μέχρι τη σπατάλη τροφίμων και την ανάγκη για zero waste πρακτικές, γίναμε μέρος σύντομων, αλλά ουσιαστικών συζητήσεων που συντόνιζε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Θοδωρής Γεωργακόπουλος και που άνοιγαν έναν διάλογο που μας έκανε όλους να σκεφτούμε πιο κριτικά.

Ιδιαίτερα ξεχώρισε η συζήτηση της Ελένης Ράπτη, Corporate Affairs Manager στο Φυσικό Αέριο Ελληνικής Εταιρείας Ενέργειας, με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Θοδωρή Γεωργακόπουλο κατά τη διάρκεια της οποίας μίλησαν για τον καταλυτικό ρόλο της ενέργειας σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, αναφέρθηκαν στις πρωτοβουλίες της εταιρείας που ενισχύουν την έννοια της κοινότητας και του περιβάλλοντος.

Και όλα αυτά, πλαισιώθηκαν από συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, εκθέσεις, εργαστήρια και το Live Radio Broadcast με τον Εν Λευκώ, που έδιναν την αίσθηση ότι η γνώση μπορεί να γίνει εμπειρία, η εμπειρία να γίνει οικολογική συνείδηση και η οικολογική συνείδηση… πράξη. Στο τέλος της ημέρας, λοιπόν, είχαμε ζήσει κάτι παραπάνω από ένα φεστιβάλ: Είχαμε μοιραστεί μια εμπειρία γεμάτη ενέργεια, που μας έκανε να πιστέψουμε ξανά στη δύναμη της συλλογικότητας.

Αποχωρώντας το βράδυ από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με την επαναχρησιμοποιούμενη tote bag που είχαμε δημιουργήσει και το μυαλό γεμάτο εικόνες, νιώθαμε πως το SNFCC Green Weekend 2025 δεν ήταν απλώς μία εκδήλωση. Ήταν μια υπενθύμιση ότι όλοι μαζί έχουμε τη δύναμη να διαμορφώσουμε το μέλλον μας, ξεκινώντας από μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας. Γιατί όταν συναντιόμαστε για έναν κοινό σκοπό, η αλλαγή μοιάζει πιο εφικτή από ποτέ. Και σε αυτό το «ταξίδι», το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απέδειξε ότι πέρα από έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ενέργειας νέας γενιάς, μπορεί να είναι και «σύμμαχός» μας στη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο αύριο.