Θρίλερ στη Μποτσουάνα: Ελέφαντας ανέτρεψε κανό σε σαφάρι – Τραυματίστηκε τουρίστρια

Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν δύο ζευγάρια τουριστών, από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, όταν ένα σαφάρι στο Δέλτα του Οκαβάνγκο εξελίχθηκε σε εφιάλτη. Ένας εξαγριωμένος ελέφαντας επιτέθηκε στα κανό τους το Σάββατο, ανατρέποντάς τα και ρίχνοντας τους επισκέπτες στα νερά, όπου ενεδρεύουν κροκόδειλοι. Από θαύμα, όλοι σώθηκαν, αν και μία γυναίκα τραυματίστηκε από την προβοσκίδα του θηριώδους ζώου.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και σημειώθηκε σε ρηχά νερά της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ξεναγός οδήγησε τους τέσσερις τουρίστες πολύ κοντά σε έναν θηλυκό ελέφαντα με τα μικρά του, προκαλώντας την επιθετική αντίδραση ενός αρσενικού ελέφαντα. Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των ξεναγών να απομακρυνθούν κάνοντας όπισθεν με κοντάρια, το οργισμένο ζώο δεν τους άφησε περιθώρια. Χρησιμοποιώντας την προβοσκίδα και τους χαυλιόδοντές του, ο ελέφαντας ανέτρεψε με ευκολία τα κανό.

Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν δραματικές, καθώς οι τουρίστες βρέθηκαν στα νερά του Δέλτα, γνωστού για την ύπαρξη κροκοδείλων. Ακόμη πιο σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι οι δύο ξεναγοί, σύμφωνα με το βίντεο, εγκατέλειψαν την ομάδα και έτρεξαν προς την όχθη αναζητώντας τη δική τους σωτηρία, αφήνοντας τους τουρίστες εκτεθειμένους στον κίνδυνο. Η τραυματισμένη γυναίκα δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι καλά στην υγεία τους, παρά το σοκ που υπέστησαν.

