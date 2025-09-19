Σανκάρ: Η συγκινητική ζωή του μοναχικού ελέφαντα που έζησε στην απομόνωση πάνω από 13 χρόνια

Οι ακτιβιστές για την προστασία των ζώων στην Ινδία θρηνούν τον θάνατο ενός πολύ αγαπημένου ελέφαντα, τον οποίο προσπαθούσαν εδώ και καιρό να αποκαταστήσουν.

Ο Σανκάρ, ο μοναδικός Αφρικανικός ελέφαντας στο ζωολογικό κήπο του Δελχί, ο οποίος πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σε απομόνωση, αρνήθηκε να φάει την Τετάρτη και το βράδυ κατέρρευσε.

Παρά τις προσπάθειες των κτηνιάτρων, ο 29χρονος ελέφαντας πέθανε μέσα σε 40 λεπτά.

Για 24 χρόνια, ο Σανκάρ έζησε μια μοναχική ζωή, εκ των οποίων τουλάχιστον 13 σε απομόνωση.

Η αιτία του θανάτου του δεν είναι ακόμη γνωστή. «Έχει διαταχθεί έρευνα σχετικά με την αιτία του θανάτου», δήλωσε ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου, Σαντζίτ Κούμαρ, στο BBC.

Ο Σανκάρ ήταν ένας από τους δύο αφρικανικούς ελέφαντες που έφτασαν στην Ινδία το 1998 ως διπλωματικό δώρο από τη Ζιμπάμπουε στον πρώην πρόεδρο της Ινδίας, Σανκάρ Νταγιάλ Σάρμα.

Ωστόσο, η σύντροφος του Σανκάρ πέθανε το 2001, σύμφωνα με τον κ. Κούμαρ.

Ένας πρώην υπάλληλος του ζωολογικού κήπου, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, είπε ότι μετά το θάνατο της συντρόφου του, ο Σανκάρ φιλοξενήθηκε προσωρινά μαζί με τους ασιατικούς ελέφαντες στο ζωολογικό κήπο, αλλά το σχέδιο δεν πέτυχε.

«Ήταν πολύ επιθετικοί ο ένας προς τον άλλον», είπε, προσθέτοντας ότι ο Σανκάρ απομονώθηκε σύντομα.

«Ήταν παιχνιδιάρης όταν η σύντροφός του ήταν εκεί. Ήταν δημοφιλείς μεταξύ των επισκεπτών του ζωολογικού κήπου. Η συμπεριφορά του Σανκάρ άλλαξε μετά το θάνατο του άλλου Αφρικανικού ελέφαντα. Ο Σανκάρ δεν δέχτηκε ποτέ την παρέα κανενός άλλου ελέφαντα, ούτε και αυτοί δέχτηκαν τον Σανκάρ. Έμεινε χωρίς φίλους», είπε ο πρώην υπάλληλος.

Το 2012, ο Σανκάρ μεταφέρθηκε σε ένα νέο χώρο, όπου κρατήθηκε σε απομόνωση μέχρι και τον θάνατό του, παρά την ομοσπονδιακή απαγόρευση του 2009 να κρατούνται οι ελέφαντες μόνοι για περισσότερο από έξι μήνες.

Εδώ και χρόνια, ακτιβιστές ζητούν να μεταφερθεί ο Σανκάρ από το ζωολογικό κήπο και να αποκατασταθεί σε ένα καταφύγιο άγριας ζωής που φιλοξενεί άλλους αφρικανικούς ελέφαντες.

Το 2021, μια αίτηση στο ανώτατο δικαστήριο του Δελχί ζήτησε τη μεταφορά του Σανκάρ σε ένα καταφύγιο με άλλους αφρικανικούς ελέφαντες. Δύο χρόνια αργότερα, το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση, κατευθύνοντας τον αιτούντα να απευθυνθεί στην επιτροπή που χειρίζεται τις μεταφορές άγριων ζώων από ζωολογικούς κήπους.

Μέχρι την Τετάρτη (17/9), ο Σανκάρ ήταν ένας από τους δύο αφρικανικούς ελέφαντες στους ζωολογικούς κήπους της Ινδίας. Ο άλλος - επίσης ενήλικος αρσενικός - ζει στο ζωολογικό κήπο του Μισόρ, στο νότιο κρατίδιο του Καρνατάκα.

Οι ζωολογικοί κήποι αγωνίζονται εδώ και καιρό να βρουν συντρόφους για τους δύο αφρικανικούς αρσενικούς ελέφαντες, αλλά οι προσπάθειές τους εμποδίζονται από το υψηλό κόστος, τα ρυθμιστικά εμπόδια, τις πολλαπλές εγκρίσεις και τα ζητήματα ευημερίας, σύμφωνα με το «The Indian Express».

Οι ακτιβιστές έχουν επίσης επικρίνει τις συνθήκες υπό τις οποίες κρατούνταν ο Σανκάρ στο ζωολογικό κήπο του Δελχί, περιγράφοντας τον χώρο του ως άθλιο και ακατάλληλο.

«Είναι σπαρακτικό να τον βλέπεις να πεθαίνει έτσι», δήλωσε η Νικίτα Νταουάν, ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Youth For Animals, η οποία είχε υποβάλει την αγωγή στο δικαστήριο το 2021. «Θα μπορούσε εύκολα να είχε αποφευχθεί. Αυτός (ο Σανκάρ) δεν είχε σοβαρά προβλήματα υγείας. Και ήταν πολύ νέος».

Ο μέσος όρος ζωής των αφρικανικών ελεφάντων είναι 70 χρόνια.

Ο κ. Kumar, διευθυντής του ζωολογικού κήπου του Δελχί, δήλωσε ότι μέχρι την Τετάρτη το πρωί δεν υπήρχαν «αναφορές για ασθένεια ή ανώμαλη συμπεριφορά» στην περίπτωση του Σανκάρ.

Η ακτιβίστρια για την προστασία των ζώων Gauri Maulekhi δήλωσε ότι ο θάνατος του Σανκάρ αντικατοπτρίζει «χρόνια θεσμική απάθεια και παραμέληση» και τον χαρακτήρισε συστημική αποτυχία που απαιτεί λογοδοσία.

«Μια εσωτερική έρευνα απλά δεν αρκεί», δήλωσε η κα Maulekhi στο BBC. «Πρόκειται για συστημική αποτυχία που απαιτεί πραγματική λογοδοσία και πρέπει να αποτελέσει σημείο καμπής για τον τερματισμό της σκληρής πρακτικής της απομόνωσης των ελεφάντων και άλλων κοινωνικών ζώων στους ζωολογικούς κήπους μας».

Ερωτηθείς για τις κατηγορίες περί παραμέλησης, ο κ. Kumar δήλωσε ότι «όλες οι φροντίδες και η συντήρηση τηρήθηκαν», αλλά αρνήθηκε να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις.

Τον Οκτώβριο του 2024, η Παγκόσμια Ένωση Ζωολογικών Κήπων και Ενυδρείων ανέστειλε την ιδιότητα μέλους του ζωολογικού κήπου του Δελχί λόγω ανησυχιών για τις συνθήκες διαβίωσης του Σανκάρ, μετά από αναφορές ότι ήταν αλυσοδεμένος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PTI.

Ο παγκόσμιος οργανισμός έδωσε στο ζωολογικό κήπο του Δελχί προθεσμία μέχρι τον Απρίλιο του 2025 για να μεταφέρει τον Σανκάρ ή να βελτιώσει τη φροντίδα του, προειδοποιώντας ότι η ιδιότητα μέλους του θα τερματιζόταν εάν δεν τηρηθεί η προθεσμία.

Μια μέρα μετά την ανακοίνωση της αναστολής, ένας ομοσπονδιακός υπουργός επιθεώρησε το περίφραγμα του Σανκάρ και δήλωσε ότι η υγεία του φαινόταν καλύτερη.

Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου του Δελχί δήλωσαν ότι δεν έλαβαν καμία άλλη ειδοποίηση από τον παγκόσμιο οργανισμό. Και ο Σανκάρ πέθανε πριν προλάβουν να του βρουν σύντροφο.

