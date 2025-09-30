Η νέα παγκόσμια γαστρονομική επιτυχία της Βραζιλίας: Τυρί με καβουρδισμένα μυρμήγκια κάνει πάταγο
Βραζιλιάνικο τυρί με καβουρδισμένα μυρμήγκια είναι το απόλυτο έδεσμα που παράγεται μόνο στο Σάο Πάολο και έχει καταφέρει να κατακτήσει πολλά διεθνή βραβεία.
Το Taiada Silvania είναι ένα μοναδικό τυρί που παρασκευάζεται από έναν και μόνο παραγωγό στον δήμο Caçapava του Σάο Πάολο, ο οποίος σκέφτηκε ότι η ανάμειξη γάλακτος με ιθαγενή μυρμήγκια θα ήταν μια εξαιρετική ιδέα. Και έκανε πάταγο...
