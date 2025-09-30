Η νέα παγκόσμια γαστρονομική επιτυχία της Βραζιλίας: Τυρί με καβουρδισμένα μυρμήγκια κάνει πάταγο

Το Taiada Silvania είναι ένα μοναδικό τυρί που παρασκευάζεται από έναν και μόνο παραγωγό στον δήμο Caçapava του Σάο Πάολο, ο οποίος σκέφτηκε ότι η ανάμειξη γάλακτος με ιθαγενή μυρμήγκια θα ήταν μια εξαιρετική ιδέα. Και έκανε πάταγο...

