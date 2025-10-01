Γιατί το Έβερεστ δεν είναι το υψηλότερο βουνό της Γης

Ένα μονοπάτι οδηγεί σε ένα "ahu", ή τελετουργική πλατφόρμα στην κορυφή του Pu'u Wekiu, μια σημαντική σύνοδο κορυφής για πολλούς ιθαγενείς πολιτιστικούς επαγγελματίες της Χαβάης, στο ιερό βουνό Mauna Kea στη Χαβάη. Κατά μήκος των πλαγιών αυτού του ιερού βουνού υπάρχουν τελετουργικές πλατφόρμες, προγονικοί χώροι ταφής και μια αλπική λίμνη της οποίας τα νερά πιστεύεται ότι έχουν θεραπευτικές ιδιότητες

Η απάντηση στο ερώτημα ποιο είναι το ψηλότερο βουνό στον κόσμο, αβίαστα βγαίνει το Έβερεστ. Είναι όμως;

Η γη δεν είναι επίπεδη, ούτε όμως και απόλυτα στρόγγυλη, αλλά διευρύνεται ελαφρώς στον ισημερινό. Σε μία έρευνα λοιπόν της ΝΟΑΑ για το ακριβές σχήμα του πλανήτη, αποκαλύφθηκε ότι ακριβώς του ιδιόμορφου σχήματος της γης, το ύψος των βουνών μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους, και αυτός έδωσε τον τίτλο στο Mauna Kea της Χαβάης: μετρημένο από τον βυθό μέχρι την κορυφή του, έχει ύψος πάνω από 10.210 μέτρα

Το Mauna Kea είναι το ψηλότερο βουνό στη Γη

Αν και το Έβερεστ θεωρείται το υψηλότερο σημείο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας με υψόμετρο 8848 μέτρα, εξακολουθεί να μην είναι ο κάτοχος του ρεκόρ από όλες τις απόψεις.

Λόγω της ισημερινής καμπυλότητάς της, η κορυφή του Chimborazo στον Ισημερινό απέχει περισσότερο από 2000 μέτρα από το κέντρο της Γης από αυτή του Έβερεστ, επομένως στην πραγματικότητα εκτείνεται υψηλότερα προς τον ουρανό

Ωστόσο, αν μετρήσουμε το ύψος από τη βάση των βουνών, το Mauna Kea παίρνει το προβάδισμα: το ηφαίστειο της Χαβάης πηγάζει κάτω από τη θάλασσα και ξεπερνά τα δέκα χιλιάδες μέτρα από τον βυθό μέχρι την κορυφή του.

Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα ποιο είναι το ψηλότερο βουνό στη Γη είναι: εξαρτάται από το από πού υπολογίζουμε.