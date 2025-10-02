«Σεισμός» στη μουσική βιομηχανία: Universal και Warner πλησιάζουν σε συμφωνίες AI στις ΗΠΑ

Η Universal Music και η Warner Music πλησιάζουν σε συμφωνίες-ορόσημα με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, ανέφεραν οι Financial Times, επικαλούμενοι πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Η εφημερίδα ανέφερε ότι η Universal και η Warner θα μπορούσαν να συνάψουν συμφωνίες με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης εντός εβδομάδων.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν νεοφυείς εταιρείες όπως οι ElevenLabs, Stability AI, Suno, Udio και Klay Vision, ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι οι μουσικές εταιρείες βρίσκονται επίσης σε συνομιλίες με μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους, μεταξύ των οποίων οι Alphabet, Google και Spotify.

Η αυξανόμενη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις δημιουργικές βιομηχανίες έχει πυροδοτήσει ένα κύμα αγωγών, με καλλιτέχνες, συγγραφείς και κατόχους δικαιωμάτων να κατηγορούν εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης ότι χρησιμοποιούν υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς συγκατάθεση ή αποζημίωση για την εκπαίδευση των μοντέλων τους.

Οι συνομιλίες για τη συμφωνία επικεντρώθηκαν στον τρόπο με τον οποίο οι δισκογραφικές εταιρείες χορηγούν άδεια στα τραγούδια τους για τη δημιουργία κομματιών που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη και για την εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, ανέφερε η έκθεση. Οι μουσικές εταιρείες επιδιώκουν μια δομή πληρωμής παρόμοια με αυτή που υπάρχει για το streaming, όπου η αναπαραγωγή ενός τραγουδιού ενεργοποιεί μια μικροπληρωμή, πρόσθεσε η έκθεση.

