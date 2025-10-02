Σεισμός 5 Ρίχτερ στη Θάλασσα του Μαρμαρά – Αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 5 Ρίχτερ, έπληξε τη Θάλασσα του Μαρμαρά, το μεσημέρι της Πέμπτης (02/10).

Η εντονότατη σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην Κωνσταντινούπολη, την επαρχία Ραιδεστού και τις γύρω περιοχές.

#DEPREM: Marmara Denizi’nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında, saat 14.55’te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip etmekteyiz.



➡️ https://t.co/cofXSusf8l — AFAD (@AFADBaskanlik) October 2, 2025

Μαθητές τρέχουν πανικόβλητοι εκτός κτηρίου τη στιγμή του σεισμού

Τη στιγμή του σεισμού, προκλήθηκε πανικός. Το βίντεο δείχνει μαθητές να τρέχουν προς τις εξόδους του σχολείου.