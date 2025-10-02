Σεισμός 5 Ρίχτερ στη Θάλασσα του Μαρμαρά – Αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη

Ισχυρή σεισμική δόνηση στη Θάλασσα του Μαρμαρά, που έγινε αισθητή και στην Κωνσταντινούπολη

Newsbomb

Σεισμός 5 Ρίχτερ στη Θάλασσα του Μαρμαρά – Αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 5 Ρίχτερ, έπληξε τη Θάλασσα του Μαρμαρά, το μεσημέρι της Πέμπτης (02/10).

Η εντονότατη σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην Κωνσταντινούπολη, την επαρχία Ραιδεστού και τις γύρω περιοχές.

Μαθητές τρέχουν πανικόβλητοι εκτός κτηρίου τη στιγμή του σεισμού

Τη στιγμή του σεισμού, προκλήθηκε πανικός. Το βίντεο δείχνει μαθητές να τρέχουν προς τις εξόδους του σχολείου.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:41ΚΟΣΜΟΣ

Μία ανησυχητική διαπίστωση: Το ένα τρίτο των Αμερικανών είχε ρομαντική σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη

15:40ΚΟΣΜΟΣ

Γυμναστής ήπιε ξανά μετά από 322 ημέρες νηφαλιότητας: Τι του συνέβη;

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πυρκαγιά στους Μαλάδες - Προειδοποίηση από το 112

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Ατύχημα στην Αθήνα από τη νεροποντή: Δέντρο ξεριζώθηκε, έπεσε πάνω σε φορτηγάκι και scooter τραυματίζοντας τον οδηγό στην Εμμανουήλ Μπενάκη - Φωτογραφίες

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Χάος από την νεροποντή, μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική οδό - Βίντεο

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο ήσυχο δωμάτιο του κόσμου: Ακούς το χτύπο της καρδιάς σου

15:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Στο Κορωπί ο Αλαφούζος - Με ποιους τα είπε

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τον Μπασάρ αλ Άσαντ - Φέρεται να δηλητηριάστηκε στη Μόσχα

15:20ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διεθνής διάκριση για το βίντεο της καμπάνιας ΤΕΚΑ που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Choose και τη Stratcom

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Οι μαθητικές εκλογές πάνε… TikTok - Οι υποψήφιοι «κατεβαίνουν» με βίντεο

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5 Ρίχτερ στη Θάλασσα του Μαρμαρά – Αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη

15:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για ισραηλινή επέμβαση στον στολίσκο της Γάζας: Διεθνής πειρατεία

14:58LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Όσα είχε πει πριν χρόνια για την αποχώρησή του από το μουσικό στερέωμα

14:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός, Δούκας: «Το γήπεδο προχωρά με μεγάλη ταχύτητα»

14:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απατεώνες εξαπατούν ηλικιωμένους: Η στιγμή που αρπάζουν τιμαλφή, τα βάζουν σε κουβά και... γίνονται καπνός - Δείτε βίντεο

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς για καταγγελίες λαθρεμπορίου καυσίμων στα Τέμπη: «Δεν βρέθηκε ένας να πάει στοιχεία που επέμενε ότι έχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες στο μετρό του αεροδρομίου - Ξεκίνησε με 25 λεπτά καθυστέρηση και εκκενώθηκε στη Δουκίσσης Πλακεντίας

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: «Μούδιασε όλο το σώμα μου», ήταν τα τελευταία λόγια της 28χρονης πριν χάσει τη ζωή της

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Μάντσεστερ: «Γύρνα πίσω... έχει βόμβα, φύγε» - Φόβοι ότι ήταν ζωσμένος με εκρηκτικά ο δράστης

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: «Δεν θα ζητήσω αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:33ΕΛΛΑΔΑ

Ατύχημα στην Αθήνα από τη νεροποντή: Δέντρο ξεριζώθηκε, έπεσε πάνω σε φορτηγάκι και scooter τραυματίζοντας τον οδηγό στην Εμμανουήλ Μπενάκη - Φωτογραφίες

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε λύση με τους S-400 της Τουρκίας για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Νεογέννητο ήρθε στον κόσμο κρατώντας το… αντισυλληπτικό της μητέρας του

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες στο μετρό του αεροδρομίου - Ξεκίνησε με 25 λεπτά καθυστέρηση και εκκενώθηκε στη Δουκίσσης Πλακεντίας

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: «Μούδιασε όλο το σώμα μου», ήταν τα τελευταία λόγια της 28χρονης πριν χάσει τη ζωή της

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: ΕΔΕ για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου - «Πρέπει να δούμε αν εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο», λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαία εισαγγελέας: «Δεχόμαστε εισβολή από κινέζικες εγκληματικές ομάδες» - Τι είπε για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Κινδύνεψε οικογένεια Βρετανών στην Κέρκυρα, πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή στο Βόλο, πότε θα βρέξει στην Αττική – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

11:58ΚΑΙΡΟΣ

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: «Δεν θα ζητήσω αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν»

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακή πτήση μαχητικού F-16 Viper πάνω από Καστελόριζο για την άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 25»

14:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απατεώνες εξαπατούν ηλικιωμένους: Η στιγμή που αρπάζουν τιμαλφή, τα βάζουν σε κουβά και... γίνονται καπνός - Δείτε βίντεο

13:00LIFESTYLE

Γιάννης Πουλόπουλος: Λύνει τη σιωπή της η κόρη του τραγουδιστή για την πώληση του ξενοδοχείου του

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυρανάκης για Μπισμπίκη: «Δεν ισχύει ότι πλήρωσε 1.200 ευρώ και τη γλίτωσε»

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Οι διάλογοι του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια: «Δεν ήρθε να μου δώσει μεροκάματο»

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Τζέιν Γκούντολ: Χιμπατζής που γλίτωσε από τον θάνατο, την αγκαλιάζει λίγο πριν την ελευθερία του

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άρτα: Αναφυλακτικό σοκ σκότωσε την 28χρονη μέσα στο νοσοκομείο - Το κρίσιμο λάθος

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τον Μπασάρ αλ Άσαντ - Φέρεται να δηλητηριάστηκε στη Μόσχα

11:29ΥΓΕΙΑ

Πότε ξεκινά ο αντιγριπικός εμβολιασμός - Στα φαρμακεία τα εμβόλια κατά της εποχικής γρίπης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ