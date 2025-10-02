Σεισμός 5 Ρίχτερ στη Θάλασσα του Μαρμαρά – Αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη
Ισχυρή σεισμική δόνηση στη Θάλασσα του Μαρμαρά, που έγινε αισθητή και στην Κωνσταντινούπολη
Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 5 Ρίχτερ, έπληξε τη Θάλασσα του Μαρμαρά, το μεσημέρι της Πέμπτης (02/10).
Η εντονότατη σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην Κωνσταντινούπολη, την επαρχία Ραιδεστού και τις γύρω περιοχές.
Μαθητές τρέχουν πανικόβλητοι εκτός κτηρίου τη στιγμή του σεισμού
Τη στιγμή του σεισμού, προκλήθηκε πανικός. Το βίντεο δείχνει μαθητές να τρέχουν προς τις εξόδους του σχολείου.
