Φραντς Μπεκενμπάουερ: Ποιοι κληρονομούν την τεράστια περιουσία των 160 εκατ. ευρώ

Εικόνες του θρύλου της Μπάγερν και της Γερμανίας Φραντς Μπεκενμπάουερ προβάλλονται σε οθόνη πριν από τον αγώνα ποδοσφαίρου της γερμανικής Bundesliga μεταξύ της FC Bayern München και της TSG 1899 Hoffenheim στην Allianz Arena στο Μόναχο (2024)

Ο Γερμανός θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου Φραντς Μπεκενμπάουερ πέθανε στις 7 Ιανουαρίου 2024, σε ηλικία 78 ετών, και τις τελευταίες ώρες έγινε γνωστό ότι ολοκληρώθηκε και η διαδικασία διανομής της περιουσίας του στους κληρονόμους του, αξίας περίπου 160 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ιστορική μορφή του γερμανικού ποδοσφαίρου είχε προνοήσει κατά τη διάρκεια της ζωή του, και με τη διαθήκη του όρισε ως αποκλειστικούς κληρονόμους του, τη σύζυγό του, Χάιντι (58 ετών) και τα δύο παιδιά τους, Φραντσέσκα (21 ετών) και Τζόελ (25 ετών)

Ο θρύλος της Μπάγερν Φραντς Μπεκενμπάουερ στέκεται στον αγωνιστικό χώρο πριν από τον αγώνα ποδοσφαίρου της Bundesliga μεταξύ της FC Bayern München και της SC Freiburg στο στάδιο Allianz Arena στο Μόναχο (2017) AP/Matthias Schrader

Ο Μπεκενμπάουερ ήθελε να αποφύγει τις οικογενειακές διαμάχες μετά τον θάνατό του και το 2019 αναφερόμενος στο θέμα της διαθήκης του, είχε αποκαλύψει σε συνέντευξη ότι δεν ήθελε να «προκύψει διχόνοια στην οικογένεια του».

Οι μεγαλύτεροι γιοι του Μπεκενμπάουερ, Τόμας (62) και Μάικλ (58), καθώς και η οικογένεια του αποθανόντος γιου του Στέφαν (1968–2015), είχαν ήδη επωφεληθεί οικονομικά κατά τη διάρκεια της ζωής του πρώην ποδοσφαιριστή, επομένως δεν αναφέρονται ως κληρονόμοι στη διαθήκη.

Ένα από τα κύρια σημεία του θέματος είναι ότι η κληρονομιά του Μπεκενμπάουερ στον τομέα των ακινήτων αποτελεί σημαντικό μέρος της περιουσίας του.

Ο Κάιζερ κατείχε ή είχε μερίδια σε διάφορα ακίνητα, συμπεριλαμβανομένου ενός λεμβοστασίου και ενός σπιτιού σε λίμνη, στο Σάλτσμπουργκ ένα γηροκομείο και ένα εμπορικό κτήριο.

Οι θρύλοι του ποδοσφαίρου Franz Beckenbauer, αριστερά, και Edson Arantes Do Nascimento, γνωστός ως Πελέ, αγκαλιάζονται κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου (2006), στη Νέα Υόρκη AP/Jason DeCrow

Μέρος αυτού του χαρτοφυλακίου ακινήτων διαχειριζόταν μέσω μιας εταιρείας που μοιραζόταν με τη σύζυγό του.

Τον Φεβρουάριο του 2022, ο Μπέκενμπαουερ μεταβίβασε μετοχές αυτής της εταιρείας στα δύο παιδιά του, διατηρώντας μειοψηφικό μερίδιο.

Όσον αφορά στα άλλα περιουσιακά στοιχεία, το πολυτελές εστιατόριο Riedenburg στο Σάλτσμπουργκ, το οποίο ανήκε αποκλειστικά στον Μπεκενμπάουερ, πουλήθηκε το 2020 για 3,3 εκατομμύρια ευρώ.

Μεταξύ των αξιοσημείωτων αγορών ακινήτων στην ιστορία, ο άνθρωπος που ήταν πρόεδρος της Μπάγερν Μονάχου μέχρι το 2009, αγόρασε επίσης μια βάρκα και ένα σπίτι στη λίμνη Βόλφγκανγκ, στο Σεντ Γκίλγκεν, έναντι ενός υπέρογκου ποσού 75.000.000 ευρώ.

Πέρα από την περιουσία που δημιούργησε με την πάροδο του χρόνου, χάρη στο ότι ήταν το πρόσωπο της αθλητικής μάρκας Adidas, μεταξύ άλλων, και όσα απέκτησε ως ποδοσφαιριστής - ξεχωρίζει ότι υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους New York Cosmos για να παίξει στις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα ποσό κοντά στα 7 εκατομμύρια δολάρια στα τέλη της δεκαετίας του '70.

Το σχέδιο του θρυλικού Κάιζερ πιστεύεται ότι εκπληρώνει την τελευταία επιθυμία του για ομόνοια στην οικογένεια.

Διαβάστε επίσης