Φραντς Μπεκενμπάουερ: Ποιοι κληρονομούν την τεράστια περιουσία των 160 εκατ. ευρώ

Εκατομμύρια ευρώ και μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων περιλαμβάνει η περιουσία του Κάιζερ, η διανομή της οποία στους κληρονόμους του, μόλις ολοκληρώθηκε

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Φραντς Μπεκενμπάουερ: Ποιοι κληρονομούν την τεράστια περιουσία των 160 εκατ. ευρώ

Εικόνες του θρύλου της Μπάγερν και της Γερμανίας Φραντς Μπεκενμπάουερ προβάλλονται σε οθόνη πριν από τον αγώνα ποδοσφαίρου της γερμανικής Bundesliga μεταξύ της FC Bayern München και της TSG 1899 Hoffenheim στην Allianz Arena στο Μόναχο (2024)

AP/Matthias Schrader
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γερμανός θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου Φραντς Μπεκενμπάουερ πέθανε στις 7 Ιανουαρίου 2024, σε ηλικία 78 ετών, και τις τελευταίες ώρες έγινε γνωστό ότι ολοκληρώθηκε και η διαδικασία διανομής της περιουσίας του στους κληρονόμους του, αξίας περίπου 160 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ιστορική μορφή του γερμανικού ποδοσφαίρου είχε προνοήσει κατά τη διάρκεια της ζωή του, και με τη διαθήκη του όρισε ως αποκλειστικούς κληρονόμους του, τη σύζυγό του, Χάιντι (58 ετών) και τα δύο παιδιά τους, Φραντσέσκα (21 ετών) και Τζόελ (25 ετών)

Germany Soccer Bundesliga

Ο θρύλος της Μπάγερν Φραντς Μπεκενμπάουερ στέκεται στον αγωνιστικό χώρο πριν από τον αγώνα ποδοσφαίρου της Bundesliga μεταξύ της FC Bayern München και της SC Freiburg στο στάδιο Allianz Arena στο Μόναχο (2017)

AP/Matthias Schrader

Ο Μπεκενμπάουερ ήθελε να αποφύγει τις οικογενειακές διαμάχες μετά τον θάνατό του και το 2019 αναφερόμενος στο θέμα της διαθήκης του, είχε αποκαλύψει σε συνέντευξη ότι δεν ήθελε να «προκύψει διχόνοια στην οικογένεια του».

Οι μεγαλύτεροι γιοι του Μπεκενμπάουερ, Τόμας (62) και Μάικλ (58), καθώς και η οικογένεια του αποθανόντος γιου του Στέφαν (1968–2015), είχαν ήδη επωφεληθεί οικονομικά κατά τη διάρκεια της ζωής του πρώην ποδοσφαιριστή, επομένως δεν αναφέρονται ως κληρονόμοι στη διαθήκη.

Ένα από τα κύρια σημεία του θέματος είναι ότι η κληρονομιά του Μπεκενμπάουερ στον τομέα των ακινήτων αποτελεί σημαντικό μέρος της περιουσίας του.

Ο Κάιζερ κατείχε ή είχε μερίδια σε διάφορα ακίνητα, συμπεριλαμβανομένου ενός λεμβοστασίου και ενός σπιτιού σε λίμνη, στο Σάλτσμπουργκ ένα γηροκομείο και ένα εμπορικό κτήριο.

Pele, Franz Beckenbauer

Οι θρύλοι του ποδοσφαίρου Franz Beckenbauer, αριστερά, και Edson Arantes Do Nascimento, γνωστός ως Πελέ, αγκαλιάζονται κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου (2006), στη Νέα Υόρκη

AP/Jason DeCrow

Μέρος αυτού του χαρτοφυλακίου ακινήτων διαχειριζόταν μέσω μιας εταιρείας που μοιραζόταν με τη σύζυγό του.

Τον Φεβρουάριο του 2022, ο Μπέκενμπαουερ μεταβίβασε μετοχές αυτής της εταιρείας στα δύο παιδιά του, διατηρώντας μειοψηφικό μερίδιο.

Όσον αφορά στα άλλα περιουσιακά στοιχεία, το πολυτελές εστιατόριο Riedenburg στο Σάλτσμπουργκ, το οποίο ανήκε αποκλειστικά στον Μπεκενμπάουερ, πουλήθηκε το 2020 για 3,3 εκατομμύρια ευρώ.

Μεταξύ των αξιοσημείωτων αγορών ακινήτων στην ιστορία, ο άνθρωπος που ήταν πρόεδρος της Μπάγερν Μονάχου μέχρι το 2009, αγόρασε επίσης μια βάρκα και ένα σπίτι στη λίμνη Βόλφγκανγκ, στο Σεντ Γκίλγκεν, έναντι ενός υπέρογκου ποσού 75.000.000 ευρώ.

Πέρα από την περιουσία που δημιούργησε με την πάροδο του χρόνου, χάρη στο ότι ήταν το πρόσωπο της αθλητικής μάρκας Adidas, μεταξύ άλλων, και όσα απέκτησε ως ποδοσφαιριστής - ξεχωρίζει ότι υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους New York Cosmos για να παίξει στις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα ποσό κοντά στα 7 εκατομμύρια δολάρια στα τέλη της δεκαετίας του '70.

Το σχέδιο του θρυλικού Κάιζερ πιστεύεται ότι εκπληρώνει την τελευταία επιθυμία του για ομόνοια στην οικογένεια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:09ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Νεκρός 40χρονος Αφγανός με τραύματα από μαχαίρι

09:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ομιλία Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ και οι γαλάζιες «ενέσεις» τόνωσης ηθικού

09:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίζεται η απόκτηση της 4ης φρεγάτας: «Θέλουμε τις Belh@rra για αστυνόμευση στις ελληνικές ΑΟΖ, είπε ο Δένδιας

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Φραντς Μπεκενμπάουερ: Ποιοι κληρονομούν την τεράστια περιουσία των 160 εκατ. ευρώ - Γιατί μένουν εκτός 3 γιοι του

09:49ΕΘΝΙΚΑ

Ελληνική αντι-NAVTEX ως απάντηση της τουρκικής για το «Πίρι Ρέις»

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Συγκινητικό: Σεφ του TikTok μοιράζεται συνταγές με 3 υλικά στα οποία έχουν πρόσβαση οι κάτοικοι της Γάζας - Βίντεο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Suzuki Jimny πιο «άγριο» από ποτέ

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Το κινεζικό «τέρας» κατοικιών στην Κίνα: Η πολυκατοικία που στεγάζει 20.000 ανθρώπους και μοιάζει με ολόκληρη πόλη - Βίντεο

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Φωτιά σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Σκάφος προσάραξε σε αβαθή - Περιπέτεια για τους Γερμανούς επιβάτες

09:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχώρησε το δολάριο, ρεκόρ ο χρυσός έπειτα από το shutdown στις ΗΠΑ

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Times of Israel: Η Χαμάς θα συμφωνήσει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, αν γίνουν αλλαγές

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Πάπας Λέων επικρίνει τον Τραμπ και εξοργίζει τους συντηρητικούς της Καθολικής Εκκλησίας

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια Ημέρα του Χαμόγελου: Πώς το Smiley Face έγινε παγκόσμιο σύμβολο ευγένειας και αισιοδοξίας

09:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα στοιχεία: Tο φεγγάρι του Κρόνου, ο Εγκέλαδος, θα μπορούσε να υποστηρίξει ζωή

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί παραιτήθηκε ο διευθυντής του Μουσείου Αϊζενχάουερ: Το παρασκήνιο με Τραμπ και βασιλιά Κάρολο

08:50WHAT THE FACT

Ανακάλυψη σε βάθος 470 χλμ - Ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για ένα από τα πιο σκληρά υλικά στον κόσμο

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Ο 17χρονος έλεγε «συλλυπητήρια» σε βίντεο - Βαρύ το κατηγορητήριο για τον θάνατο της Μαρίας Νιώτη

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Σήμερα ανακοινώνεται η ποινή του Diddy: Ζητάει «έλεος» από τον δικαστή

08:32ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία με χειμερινά χαρακτηριστικά: Μονοψήφιες θερμοκρασίες - Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες - Νέο κύμα από Δευτέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν προς ΝΑΤΟ: «Κάναμε δύο φορές αίτηση και μας απορρίψατε - Εσείς είστε η χάρτινη τίγρης»

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

08:32ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία με χειμερινά χαρακτηριστικά: Μονοψήφιες θερμοκρασίες - Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες - Νέο κύμα από Δευτέρα

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Φραντς Μπεκενμπάουερ: Ποιοι κληρονομούν την τεράστια περιουσία των 160 εκατ. ευρώ - Γιατί μένουν εκτός 3 γιοι του

07:29ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Θα αλλάξω τη μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς»

09:49ΕΘΝΙΚΑ

Ελληνική αντι-NAVTEX ως απάντηση της τουρκικής για το «Πίρι Ρέις»

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Το κινεζικό «τέρας» κατοικιών στην Κίνα: Η πολυκατοικία που στεγάζει 20.000 ανθρώπους και μοιάζει με ολόκληρη πόλη - Βίντεο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Η προφητική ανάρτηση της αδικοχαμένης Σπυριδούλας - «Η πιο απαιτητική σωματικά διαδικασία...»

09:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίζεται η απόκτηση της 4ης φρεγάτας: «Θέλουμε τις Belh@rra για αστυνόμευση στις ελληνικές ΑΟΖ, είπε ο Δένδιας

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Ο 17χρονος έλεγε «συλλυπητήρια» σε βίντεο - Βαρύ το κατηγορητήριο για τον θάνατο της Μαρίας Νιώτη

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Στο Κρατικό Νίκαιας για ιατρικές εξετάσεις - Βρίσκεται στη 19η μέρα απεργίας

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Times of Israel: Η Χαμάς θα συμφωνήσει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, αν γίνουν αλλαγές

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε τροχαία ατυχήματα στην κάθοδο του Κηφισού - Απελπισία η κίνηση στους δρόμους

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: Ανέβασε φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα - «Μία από τις καλύτερες ομάδες»

06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στην Ομόνοια – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

22:21LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το show του Βρετανού super star στο Καλλιμάρμαρο

23:15WHAT THE FACT

Το κόλπο με το πλαστικό μπουκάλι που χρησιμοποιούν οι κλέφτες αυτοκινήτων και πρέπει να ξέρετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ