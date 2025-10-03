Μάντσεστερ: Από σφαίρα αστυνομικού σκοτώθηκε το ένα θύμα της επίθεσης

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Σερ Κιρ Στάρμερ, επισκέφθηκε τον τόπο της επίθεσης στη συναγωγή του Μάντσεστερ. Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του, Βικτόρια η οποία είναι Εβραία, κρατήθηκαν χέρι-χέρι καθώς περνούσαν δίπλα από αναμνηστικά και λουλούδια και διέσχισαν τον κλοιό για να μιλήσουν με αστυνομικούς.

Ο Στάρμερ έχει δεχθεί κριτική για την αποτυχία του να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Σε κάθε Εβραίο σε αυτή τη χώρα, θέλω να πω το εξής: Ξέρω πόσο φόβο κρύβετε μέσα σας, πραγματικά το ξέρω. Και έτσι, εκ μέρους της χώρας μας, εκφράζω την αλληλεγγύη μου, αλλά και τη λύπη μου που εξακολουθείτε να ζείτε με αυτούς τους φόβους. Κανείς δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Κανείς».

Οι δύο άνδρες που σκοτώθηκαν στην τρομοκρατική επίθεση στη συναγωγή του Μάντσεστερ ταυτοποιήθηκαν και όπως προέκυψε, ένας απο αυτούς πιστεύεται ότι πυροβολήθηκε κατά λάθος από την αστυνομία. Ο Άντριαν Ντόλμπι, 53 ετών, και ο Mέλβιν Κράβιτζ, 66 ετών, πέθαναν στην επίθεση στη Συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας Heaton Park στο Crumpsall την Πέμπτη, δήλωσε η Αστυνομία του Μάντσεστερ.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ένα από τα θύματα πέθανε αφού προφανώς πυροβολήθηκε από αστυνομικούς καθώς προσπαθούσαν να εμποδίσουν τον δράστη να εισέλθει στη συναγωγή. Πιστεύεται ότι βρισκόταν πίσω από την πόρτα της συναγωγής, κοντά σε ένα άλλο θύμα, το οποίο νοσηλεύεται με τραύμα από πυροβολισμό, αλλά η κατάστασή του δεν απειλεί τη ζωή του.

Σε ενημέρωση, η αστυνομία του Μείζονος Μάντσεστερ ανέφερε ότι δύο θύματα της επίθεσης έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς. «Ο παθολόγος του Υπουργείου Εσωτερικών ενημέρωσε ότι έχει προσωρινά διαπιστώσει ότι ένα από τα θύματα φαίνεται να έχει υποστεί τραύμα που συνάδει με τραύμα από πυροβολισμό.

Πιστεύεται επί του παρόντος ότι ο ύποπτος, Τζιχάντ Αλ Σάμι, δεν κατείχε πυροβόλο όπλο και οι μόνοι πυροβολισμοί που εκτοξεύτηκαν προήλθαν από τους εξουσιοδοτημένους αξιωματικούς, καθώς προσπαθούσαν να εμποδίσουν τον δράστη να εισέλθει στη συναγωγή και να προκαλέσει περαιτέρω βλάβη στην εβραϊκή μας κοινότητα. Συνεπώς, υπό την επιφύλαξη περαιτέρω ιατροδικαστικής εξέτασης, αυτός ο τραυματισμός μπορεί δυστυχώς να προκλήθηκε ως τραγική και απρόβλεπτη συνέπεια των επειγόντων μέτρων που έλαβαν οι αξιωματικοί μας για να τερματίσουν αυτή την άγρια ​​επίθεση»

«Έχουμε επίσης ενημερωθεί από επαγγελματίες υγείας ότι ένα από τα τρία θύματα που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, έχει επίσης υποστεί τραύμα από πυροβολισμό, το οποίο ευτυχώς δεν είναι απειλητικό για τη ζωή. Και οι δύο άνδρες που πέθαναν είναι από το Crumpsall. Ο αρχιεπιθεωρητής Λιούις Χιουζ δήλωσε: «Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στους αγαπημένους τους σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. «Ενώ υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, δεσμευόμαστε να λαμβάνουμε υπόψη τις πολιτισμικές προτιμήσεις και ευαισθησίες και να διασφαλίζουμε ότι αυτοί οι άνδρες και οι επιθυμίες των αγαπημένων τους θα γίνουν σεβαστές».

Ο Ντόλμπι έχει περιγραφεί από έναν από τους γείτονές του ως «ένας από τους καλύτερους τύπους που έχω δει ποτέ στη ζωή μου». Ο Αμπντούλ Ραχίμι, ο οποίος έζησε δίπλα στον 53χρονο για 20 χρόνια, δήλωσε στο Sky News ότι ήταν ένας «εξαιρετικός γείτονας» που συχνά αγόραζε βιβλία και παιχνίδια για τα παιδιά.

«Ήταν ένας πολύ, πολύ καλός άνθρωπος», είπε. Η αστυνομία δήλωσε ότι σήμερα θα υπάρχουν περισσότεροι αστυνομικοί σε περιπολία σε όλη την περιοχή - και θα αυξηθούν οι επισκέψεις σε χώρους λατρείας, ώστε οι κοινότητες «να αισθάνονται ασφαλείς και καθησυχασμένες».

Ο Αρχιεπιθεωρητής Ντέιβιντ Μίνι πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι στο Βόρειο Μάντσεστερ, το Μπέρι, το Σάλφορντ, εντός εβραϊκών κοινοτήτων και γύρω από συναγωγές θα δουν ένστολους αστυνομικούς σε περιπολία με οχήματα και πεζούς απόψε και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Θα είναι εκεί για να σας καθησυχάσουν (...). Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τις κοινότητες να γιορτάσουν το Σάββατο με τις οικογένειες και τους φίλους τους όπως επιθυμούν».

