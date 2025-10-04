Λευκός Οίκος: Ο Τράμπ ετοιμάζεται να απαντήσει στην αποδοχή του σχεδίου του από τη Χαμάς

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να μιλήσει εντός ολίγου για την «αποδοχή» του σχεδίου του για τη Γάζα από τη Χαμάς.

Behind the Scenes in the Oval Office: President Trump responds to Hamas’ acceptance of his Peace Plan.



Stay tuned! pic.twitter.com/iw1fXIWyls — Karoline Leavitt (@PressSec) October 3, 2025

«Στα παρασκήνια του Οβάλ Γραφείου: ο πρόεδρος Τραμπ απαντά στη συμφωνία της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιό του» σχολίασε η εκπρόσωπός του Κάρολαϊν Λέβιτ, αναρτώντας μια φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου, καθισμένου στο γραφείο του και περιστοιχισμένου από κάμερες και μικρόφωνα.

Πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φρόντισε να ανεβάσει στο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης Truth Social την απάντηση της Χαμάς στο σχεδίο του, δίχως κάποιο δικό του σχόλιο.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου στις 11 το βράδυ (ώρα Ελλάδας) η Χαμάς παρέδωσε την απάντησή της στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα στους διαμεσολαβητές, ανέφερε το Al Jazeera την Παρασκευή, επικαλούμενο πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα, με την οργάνωση όμως να μην απαντά θετικά στο θέμα του αφοπλισμού της.

Η οργάνωση δήλωσε ότι συμφωνεί να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς ή νεκρούς, σύμφωνα με την πρόταση του Τραμπ, ενώ συμφώνησε να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις μέσω διαμεσολαβητών για να συζητήσει τις λεπτομέρειες του σχεδίου.

Η οργάνωση συμφώνησε να παραδώσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε ένα Παλαιστινιακό οργανισμό ανεξαρτήτων τεχνοκρατών, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, με τη Χαμάς να σημειώνει ότι εκτιμά τις προσπάθειες των αραβικών και μουσουλμανικών κρατών, καθώς και τις ενέργειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Δεν συμφωνεί με τον αφοπλισμό η οργάνωση

Η Χαμάς συμφώνησε να αποδεχτεί ορισμένα σημεία του σχεδίου του Λευκού Οίκου για τη Γάζα, αλλά, στη δήλωσή της, η οργάνωση ανέφερε ότι θα επιδιώξει διαπραγματεύσεις για άλλα μέρη του σχεδίου είκοσι σημείων.

Ο Τραμπ δεν έχει δηλώσει αν οι όροι θα υπόκεινται σε διαπραγμάτευση, όπως επιδιώκει η Χαμάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Χαμάς δεν ανέφερε αν θα συμφωνήσει με τον όρο της αποστρατιωτικοποίησης, μια απαίτηση του Τελ Αβίς και της Ουάσινγκτον που έχει απορρίψει στο παρελθόν, με τον Μούσα Αμπού Μαρζούκ, ανώτερο αξιωματούχο της οργάνωσης, να αναφέρει στο Al Jazeera ότι δεν θα αφοπλιστούν πριν από το τέλος της ισραηλινής «κατοχής».

Ο Μαρζούκ ανέφερε επίσης ότι τα ζητήματα σχετικά με το μέλλον της Γάζας θα πρέπει να συζητηθούν στο πλαίσιο ενός συνολικού παλαιστινιακού εθνικού πλαισίου, στο οποίο θα συμμετέχει και η Χαμάς.

Διαβάστε επίσης