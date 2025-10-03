Χαμάς: Συμφωνεί να απελευθερώσει όλους τους ομήρους - Αρνείται να αφοπλιστεί

Η Χαμάς παρέδωσε την απάντησή της στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα στους διαμεσολαβητές, ανέφερε το Al Jazeera την Παρασκευή, επικαλούμενο πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα, με την οργάνωση όμως να μην απαντά θετικά στο θέμα του αφοπλισμού της.

Η οργάνωση δήλωσε ότι συμφωνεί να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς ή νεκρούς, σύμφωνα με την πρόταση του Τραμπ, ενώ συμφώνησε να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις μέσω διαμεσολαβητών για να συζητήσει τις λεπτομέρειες του σχεδίου.

Η οργάνωση συμφώνησε να παραδώσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε ένα Παλαιστινιακό οργανισμό ανεξαρτήτων τεχνοκρατών, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, με τη Χαμάς να σημειώνει ότι εκτιμά τις προσπάθειες των αραβικών και μουσουλμανικών κρατών, καθώς και τις ενέργειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Δεν συμφωνεί με τον αφοπλισμό η οργάνωση

Η Χαμάς συμφώνησε να αποδεχτεί ορισμένα σημεία του σχεδίου του Λευκού Οίκου για τη Γάζα, αλλά, στη δήλωσή της, η οργάνωση ανέφερε ότι θα επιδιώξει διαπραγματεύσεις για άλλα μέρη του σχεδίου είκοσι σημείων.

Ο Τραμπ δεν έχει δηλώσει αν οι όροι θα υπόκεινται σε διαπραγμάτευση, όπως επιδιώκει η Χαμάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Χαμάς δεν ανέφερε αν θα συμφωνήσει με τον όρο της αποστρατιωτικοποίησης, μια απαίτηση του Τελ Αβίς και της Ουάσινγκτον που έχει απορρίψει στο παρελθόν, με τον Μούσα Αμπού Μαρζούκ, ανώτερο αξιωματούχο της οργάνωσης, να αναφέρει στο Al Jazeera ότι δεν θα αφοπλιστούν πριν από το τέλος της ισραηλινής «κατοχής».

Ο Μαρζούκ ανέφερε επίσης ότι τα ζητήματα σχετικά με το μέλλον της Γάζας θα πρέπει να συζητηθούν στο πλαίσιο ενός συνολικού παλαιστινιακού εθνικού πλαισίου, στο οποίο θα συμμετέχει και η Χαμάς.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την απάντηση της Χαμάς στην πρόταση, η οποία υποστηρίζεται από το Ισραήλ καθώς και από αραβικές και ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Έτοιμοι για άμεσες διαπραγματεύσεις

Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο Telegram, η παλαιστινιακή οργάνωση ανέφερε ότι είναι έτοιμη, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα και να επιτευχθεί η πλήρης αποχώρηση των δυνάμεων των IDF από την περιοχή, να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους – τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς – σύμφωνα με το σχέδιο ανταλλαγής που περιγράφεται στην πρόταση του Τραμπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο, το κίνημα επιβεβαιώνει την ετοιμότητά του να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις μέσω των διαμεσολαβητών για να συζητήσει τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας», ανέφερε η Χαμάς, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Επίσης, δήλωσε ότι συμφωνεί να παραδώσει τη διοίκηση της Γάζας σε έναν ανεξάρτητο οργανισμό Παλαιστινίων τεχνοκρατών, «με βάση την παλαιστινιακή εθνική συναίνεση και την αραβική και ισλαμική υποστήριξη».

«Άλλα ζητήματα που αναφέρονται στην πρόταση του προέδρου Τραμπ σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού συνδέονται με μια ενιαία εθνική θέση και τους σχετικούς διεθνείς νόμους και αποφάσεις», ανέφερε η Χαμάς.

«Θα αντιμετωπιστούν μέσω ενός ολοκληρωμένου παλαιστινιακού εθνικού πλαισίου, στο οποίο η Χαμάς θα συμμετάσχει και θα συμβάλει υπεύθυνα», πρόσθεσε η οργάνωση.

Τελεσίγραφο Τραμπ

Νωρίτερα την Παρασκευή (03/10) ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αποστείλει τελεσίγραφο 48 ωρών στην οργάνωση, καλώντας την να απαντήσει στην πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα έως τις 6 μ.μ. της Κυριακής (ώρα Ουάσιγκτον, 01:00 ώρα Ελλάδος).

«Μια συμφωνία πρέπει να επιτευχθεί με τη Χαμάς έως το απόγευμα της Κυριακής, στις ΕΞΙ ώρα Ουάσιγκτον», έγραψε ο Τραμπ το απόγευμα της Παρασκευής (03/10) στο Truth Social. «Κάθε χώρα την έχει υπογράψει! Εάν αυτή η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ συμφωνία δεν επιτευχθεί, η ΚΟΛΑΣΗ, όπως κανείς δεν την έχει ποτέ δει, θα ξεσπάσει εναντίον της Χαμάς», πρόσθεσε λίγο αφότου η Χαμάς ζήτησε περισσότερο χρόνο για να τη μελετήσει.

*Με πληροφορίες από Reuters, Al Jazeera

