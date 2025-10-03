Τελεσίγραφο 48 ωρών Τραμπ σε Χαμάς: «Αποδεχτείτε αλλιώς έρχεται κόλαση»

Διορία 48 ωρών έδωσε ο Τραμπ στη Χαμάς για να αποδεχθεί το σχέδιο είκοσι σημείων του Λευκού Οίκου για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, χαρακτηρίζοντάς το ως «τελευταία ευκαιρία» για την οργάνωση.

Το τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου λήγει στις 6 μ.μ. της Κυριακής (ώρα Αμερικής/01:00 της Δευτέρας ώρα Ελλάδος).

«Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία με τη Χαμάς μέχρι την Κυριακή το απόγευμα στις 6 (6) μ.μ., ώρα Ουάσιγκτον», έγραψε ο Τραμπ την Παρασκευή (03/10) σε ανάρτησή του Truth Social. «Όλες οι χώρες έχουν υπογράψει! Αν δεν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, θα ξεσπάσει μια ΚΟΛΑΣΗ, όπως δεν έχει ξαναδεί κανείς, εναντίον της Χαμάς».

