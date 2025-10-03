ΗΠΑ: Ο Τραμπ πάγωσε 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια που προορίζονταν για το Σικάγο

Τέλος στην οικονομική υποστήριξη των δημόσιων μεταφορών της πόλης που διοικείται από τους Δημοκρατικούς - Στην τρίτη ημέρα «shutodown» εισέρχεται η χώρα 

Newsbomb

ΗΠΑ: Ο Τραμπ πάγωσε 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια που προορίζονταν για το Σικάγο

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλά σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025. 

AP/Alex Brandon
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πάγωσε τη χρηματοδότηση, ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για τις δημόσιες μεταφορές στο Σικάγο, στερώντας πόρους από άλλη μια πόλη που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς, καθώς η δημοσιονομική παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους μπαίνει στην τρίτη ημέρα της.

Ο διευθυντής προϋπολογισμού Ρας Βόουτ είπε ότι τα χρήματα, που προορίζονταν για τα εναέρια τρένα της πόλης, παρακρατούνται ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα διανεμηθούν «μέσω συμβάσεων βασισμένων στη φυλή». Η κυβέρνηση έχει πλέον παγώσει τουλάχιστον 28 δισεκ. δολάρια από τη χρηματοδότηση Δημοκρατικών πόλεων και Πολιτειών.

Ο Τραμπ απειλεί επίσης ότι θα απολύσει και άλλους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, πέραν των 300.000 που θα απολυθούν φέτος ενώ μια πηγή του Λευκού Οίκου που μίλησε ανώνυμα στο πρακτορείο Reuters είπε ότι δεκάδες υπηρεσίες έχουν ήδη υποβάλει σχέδια περικοπών του εργατικού δυναμικού τους.

πολιτειακή-αστυνομία-ιλινόι

Αστυνομικός της πολιτειακής αστυνομίας του Ιλινόι σε διαδήλωση έξω από κτίριο της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Σικάγο, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Jim Vondruska

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επιτίθεται συχνά στο Σικάγο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και απείλησε ότι θα αναπτύξει εκεί την Εθνοφρουρά.

«Εκβιασμό» καταγγέλουν οι Δημοκρατικοί

Ο κυβερνήτης του Ιλινόι Τζ.Μπ. Πρίτσκερ είναι ένας από τους κυριότερους επικριτές του Τραμπ και πιθανός υποψήφιος πρόεδρος με τους Δημοκρατικούς το 2028. Πριν από πάγωμα της χρηματοδότησης του Σικάγο επιχειρήθηκε την Τετάρτη να σταματήσουν τα προγράμματα για τις δημόσιες μεταφορές στη Νέα Υόρκη –την Πολιτεία όπου εκλέγονται οι δύο κορυφαίοι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου– καθώς και τα προγράμματα πράσινης ενέργειας σε Δημοκρατικές Πολιτείες όπως η Καλιφόρνια και το Κολοράντο.

Ο Τραμπ «προσπαθεί να κερδίσει πολιτικά οφέλη αλλά αντιθέτως πλήττει την οικονομία μας και τους σκληρά εργαζόμενους πολίτες που βασίζονται στα δημόσια μέσα μεταφοράς», κατήγγειλε ο Πρίτσκερ.

Οι Δημοκρατικοί λένε ότι οι ενέργειες του Τραμπ ισοδυναμούν με εκβιασμό. «Όλοι μπορούν να αντιληφθούν τι είναι αυτοί οι απατεώνες», δήλωσε η γερουσιαστής της Ουάσινγκτον Πάτι Μάρεϊ.

Σικάγο-μετανάστευση

Πεταμένα αντικείμενα στο δρόμο έπειτα από επιδρομή της ICE σε πολυκατοικία όπου συνελήφθησαν 37 άτομα, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.

REUTERS/Jim Vondruska

Στην Ουάσινγκτον, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η δημοσιονομική παράλυση οδεύει προς το τέλος της. Η Γερουσία αναμένεται να ψηφίσει σήμερα δύο προτάσεις των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων, αλλά καμία δεν αναμένεται να περάσει. Εάν το shutdown συνεχιστεί και για τέταρτη ημέρα αύριο Σάββατο, θα γίνει το πέμπτο μεγαλύτερο στην αμερικανική ιστορία. Το μεγαλύτερο, διάρκειας 35 ημερών, ήταν εκείνο του 2018-19, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Λόγω της δημοσιονομικής παράλυσης, της 15ης φοράς που συμβαίνει αυτό από το 1981, έχει ανασταλεί η πληρωμή των μισθών των περίπου 2 εκατομμυρίων ομοσπονδιακών υπαλλήλων. Ωστόσο οι στρατιώτες, οι εργαζόμενοι στην ασφάλεια των αεροδρομίων και άλλο προσωπικό που θεωρείται «κρίσιμης» σημασίας, θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται.

Σήμερα, η κυβέρνηση δεν δημοσιοποίησε τη μηνιαία έκθεσή της για την απασχόληση, αφήνοντας τη Γουόλ Στριτ να εικάζει για το κατά πόσο είναι υγιής η αγορά εργασίας στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Αν παραταθεί το shutdown, μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια των αεροσκαφών, να σταματήσει η παροχή επισιτιστικής βοήθειας για εκατομμύρια φτωχούς Αμερικανούς και να κλείσουν τα ομοσπονδιακά δικαστήρια. Οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι δεν θα λάβουν την προκαταβολή του μισθού τους στα μέσα Οκτωβρίου, εάν δεν επιλυθεί μέχρι τότε το πρόβλημα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:54ΚΟΣΜΟΣ

Μόναχο: Δεύτερη νύχτα προβλημάτων στο αεροδρόμιο - Κλειστοί και οι δύο διάδρομοι

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέα αρχαιολογικά ευρήματα στον Αχινό αποκάλυψαν τα δημοτικά έργα

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Sean «Diddy» Combs: Καταδικάστηκε σε 4 χρόνια και 2 μήνες φυλάκισης για μεταφορά ατόμων για συμμετοχή σε πορνεία

23:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα 96-103: Πλήρωσε άμυνα, ριμπάουντ και τον κακό του εαυτό

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Νόμισμα με προφίλ Τραμπ σκέφτεται να κόψει η αμερικανική κυβέρνηση - Εικόνες

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 96-103 - Διπλό των Καταλανών στο Telekom Center Athens

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Πολιτικός κρατούμενος δέχτηκε να εξοριστεί - «Η βαρβαρότητα της δικτατορίας απέναντί μου ξεπέρασε όλα τα όρια»

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Μαριά Νιώτη: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία - Με την γαλανόλευκη τυλιγμένο το φέρετρο της 17χρονης

23:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ πάγωσε χρηματοδότηση ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προορίζονταν για το Σικάγο

23:08LIFESTYLE

Η Τζέσικα Άλμπα φτιάχνει κεφτεδάκια με τζατζίκι

23:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το FANTASY FESTIVAL 2k25 ανοίγει τις πύλες του στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου

22:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις του Νοεμβρίου

22:59ΚΟΣΜΟΣ

Μάντσεστερ: Τρεις ακόμη συλλήψεις για την τρομοκρατική επίθεση στη συναγωγή

22:54ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Σπουδαίες νίκες για Ζαλγκίρις και Χάποελ – Εύκολα η Μονακό

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Πίκρης: Το Βενετσιάνικο χωριό του Ρεθύμνου που είναι ένας μαγευτικός οικισμός

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Oasis: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο κιθαρίστας του θρυλικού συγκροτήματος

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αποθήκη στη Μακρακώμη της Φθιώτιδας - Δείτε φωτογραφίες

22:34ΕΘΝΙΚΑ

Στο Αιγαίο το «Πιρι Ρέις» - Απέπλευσε από τη Σμύρνη

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Συμφωνεί να απελευθερώσει όλους τους ομήρους - Αρνείται να αφοπλιστεί μέχρι να τελειώσει η ισραηλινή «κατοχή»

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαία αύξηση στις διαδικτυακές απάτες - Ρεκόρ καταγραφών από την ΕΛ.ΑΣ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:25ΚΟΣΜΟΣ

Μαριά Νιώτη: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία - Με την γαλανόλευκη τυλιγμένο το φέρετρο της 17χρονης

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

17:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυκά Νερά: Ντοκουμέντο φρίκης - Βίντεο λεπτά μετά τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Sean «Diddy» Combs: Καταδικάστηκε σε 4 χρόνια και 2 μήνες φυλάκισης για μεταφορά ατόμων για συμμετοχή σε πορνεία

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Μεθυσμένα κορίτσια έστησαν ενέδρα σε 75χρονο και τον σκότωσαν - Βιντεοσκοπούσαν την δολοφονία με τα κινητά τους

21:24LIFESTYLE

Τέλος το «Power Talk» από τον ΣΚΑΪ – Η απόφαση της Τατιάνας Στεφανίδου και του καναλιού

21:02ΥΓΕΙΑ

Αλτσχάιμερ: 41χρονος αποκαλύπτει το πρώτο σύμπτωμα που αγνόησε και «μαρτύρησε» τη νόσο

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Συμφωνεί να απελευθερώσει όλους τους ομήρους - Αρνείται να αφοπλιστεί μέχρι να τελειώσει η ισραηλινή «κατοχή»

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

23:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα 96-103: Πλήρωσε άμυνα, ριμπάουντ και τον κακό του εαυτό

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Ο ΕΛΓΑ ζητά πίσω τις προκαταβολές αποζημιώσεων πληγέντων από τον Ντάνιελ και τις φωτιές

23:08LIFESTYLE

Η Τζέσικα Άλμπα φτιάχνει κεφτεδάκια με τζατζίκι

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο – Το ηχητικό ντοκουμέντο

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Μπέρδεψαν τις εγκύους! Γυναίκα γέννησε πρόωρα γιατί της έδωσαν αγωγή αντί άλλης που μόλις είχε αποβάλει

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 96-103 - Διπλό των Καταλανών στο Telekom Center Athens

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ