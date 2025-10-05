Γερμανία: Πρώτη η AfD - Διαφορά δύο μονάδων με το δεύτερο CDU - Σε δημοσκοπικό χαμηλό η κυβέρνηση

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, στο βάθος, κάθεται πίσω από την Άλις Βάιντελ, συν-επικεφαλής του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), κατά τη διάρκεια συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2025 στο γερμανικό κοινοβούλιο.

Πρώτη και μάλιστα με διαφορά δύο μονάδων αναδεικνύεται σε νέα δημοσκόπηση η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), με την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) να καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό της των τελευταίων έξι μηνών. Με τα δεδομένα της μέτρησης, ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός δεν θα είχε πλειοψηφία.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της Bild am Sonntag, η AfD μένει σταθερή στο 26%, ενώ CDU/CSU χάνουν μία μονάδα και περιορίζονται στο 24%. Στην Τρίτη θέση βρίσκεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 14% (-1) και ακολουθεί το Κόμμα της Αριστεράς με 12% (+1), το οποίο εκτοπίζει τους Πράσινους οι οποίοι περιορίζονται στο 11% (-1).

Με αυτά τα δεδομένα, ο συνασπισμός CDU/CSU-SPD θα συγκέντρωνε μόλις 38% - το χαμηλότερο ποσοστό από την ανάληψη των καθηκόντων του τον περασμένο Μάιο και επτά μονάδες κάτω από το αποτέλεσμα των ομοσπονδιακών εκλογών του Φεβρουαρίου, ενώ η μόνη ρεαλιστική συνεργασία εφόσον ισχύει ο αποκλεισμός της AfD θα ήταν μεταξύ CDU/CSU, SPD και Πρασίνων, με ποσοστό

