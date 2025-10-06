Γερμανία: Ο Μερτς καλεί την Χαμάς να εφαρμόσει το σχέδιο Τραμπ - «Η Ρωσία πίσω από τα drones»

Την εφαρμογή του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Λωρίδα της Γάζας ζήτησε από τη Χαμάς ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας πως η οργάνωση έχει ηττηθεί στρατιωτικά και πρέπει να απελευθερώσει άμεσα τους Ισραηλινούς ομήρους. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Γερμανία, σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα συμβάλει ενεργά στην ανοικοδόμηση της περιοχής και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Στη Γάζα εξακολουθούν να ζουν πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι – δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσοι, παλιότερα ήταν δύο εκατομμύρια», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD. Ο καγκελάριος σημείωσε ότι η Χαμάς «δεν διαθέτει πλέον στρατιωτικές δυνατότητες» και ότι η οργάνωση «βρίσκεται μπροστά σε μια αποφασιστική φάση μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας».

«Η Χαμάς μπορεί να αποτρέψει περαιτέρω αιματοχυσία μόνο αν απελευθερώσει τους ομήρους», τόνισε, εκφράζοντας την ελπίδα πως «εντός της ηγεσίας της θα επικρατήσουν οι δυνάμεις που επιθυμούν να πορευτούν προς μια κοινή ειρηνική πορεία με το Ισραήλ».

Η Ρωσία πίσω από τα drones

Αναφερόμενος στα πρόσφατα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από γερμανικό έδαφος, ο καγκελάριος δήλωσε ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» πως πίσω από αυτά βρίσκεται η Ρωσία. «Αποτελούν σοβαρή απειλή για την ασφάλειά μας», υπογράμμισε, διευκρινίζοντας ωστόσο πως μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί οπλισμένο drone. Όπως είπε, πρόκειται για «προσπάθειες κατασκοπείας και πρόκλησης αναστάτωσης στον πληθυσμό», προαναγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση θα λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Ο Μερτς αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων, επισημαίνοντας ότι η Γερμανία χρειάζεται επειγόντως 80.000 νέους στρατιώτες για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της έναντι του ΝΑΤΟ. Αν και δήλωσε υπέρ της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς της υποχρεωτικής υπηρεσίας – ακόμη και για τις γυναίκες.

«Είμαι υπέρ αυτού που συμφωνήσαμε στη συμφωνία συνασπισμού, της εθελοντικής θητείας. Υποψιάζομαι όμως ότι δεν θα παραμείνει απλώς εθελοντική», ανέφερε, προτείνοντας ένα νέο μοντέλο κοινωνικής υπηρεσίας για όλους τους νέους, ανεξαρτήτως φύλου. Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι για την καθιέρωση υποχρεωτικής θητείας των γυναικών θα απαιτηθεί συνταγματική αναθεώρηση.

Ο νέος νόμος του υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD), που αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στην Bundestag, διατηρεί τη θητεία σε εθελοντική βάση. Από την πλευρά της, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) ασκεί κριτική, επισημαίνοντας ότι το νομοσχέδιο δεν καθορίζει σαφώς υπό ποιες συνθήκες η εθελοντική υπηρεσία θα μπορούσε να καταστεί υποχρεωτική.