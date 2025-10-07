Συρία: Νύχτα φονικών βομβαρδισμών στο Χαλέπι - Συμφωνία εκεχειρίας μετά την ανάφλεξη - Βίντεο

Δύο συνοικίες της πόλης αποτέλεσαν στόχο βομβαρισμών με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι

Συρία: Νύχτα φονικών βομβαρδισμών στο Χαλέπι - Συμφωνία εκεχειρίας μετά την ανάφλεξη - Βίντεο

Στιγμιότυπο από βίντεο που κατέγραψε τους βομβαρδισμούς στο Χαλέπι. 

Η κυβέρνηση της Συρίας και η αυτόνομη κουρδική διοίκηση συμφώνησαν σε εκεχειρία σε δύο συνοικίες του Χαλεπιού που πριν μερικές ώρες αποτέλεσαν στόχο βομβαρδισμών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι, μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Καμία διευκρίνιση δεν δόθηκε για τη συμφωνία αυτή, η οποία αφορά τις συνοικίες Σέιχ Μαχσούντ και Ασράφια, η πλειονότητα των κατοίκων των οποίων είναι Κούρδοι.

Τουλάχιστον ένα μέλος των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας της Συρίας και ένας πολίτης σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα το βράδυ από βομβαρδισμούς που αποδόθηκαν στις κουρδικές δυνάμεις στο Χαλέπι, καθώς οξύνεται και πάλι η ένταση μεταξύ της Δαμασκού και της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για τη χρήση πρόσφατα από τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις drones που έφεραν εκρηκτικά σε αυτές τις δύο συνοικίες.

Μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, πριν από σχεδόν έναν χρόνο, τον Δεκέμβριο του 2024, το Χαλέπι κυβερνούν οι νέες αρχές, υπό την ηγεσία ριζοσπαστών ισλαμιστών.

Η Σέιχ Μαχσούντ και η Ασράφια όμως ελέγχονται ακόμη από τοπικές κουρδικές μονάδες, που πρόσκεινται στις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), παρότι αυτές επισήμως αποσύρθηκαν τον Απρίλιο από την περιοχή, στο πλαίσιο συμφωνίας με τη Δαμασκό.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο SANA, το οποίο επικαλέστηκε αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας, «ένα μέλος των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας σκοτώθηκε και τέσσερα ακόμη τραυματίστηκαν σε επίθεση των SDF εναντίον φυλακίων γύρω από τη συνοικία Σέιχ Μάχσουντ στο Χαλέπι».

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ένας άμαχος σκοτώθηκε από τον βομβαρδισμό που εξαπέλυσαν κουρδικές δυνάμεις, ενώ άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων «γυναίκες και παιδιά».

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Akhbariya μετέδωσε ότι «δεκάδες οικογένειες» έφυγαν από τις δύο συνοικίες «λόγω του βομβαρδισμού των περιοχών από τις SDF με βαριά πολυβόλα και ολμοβόλα».

Όπως ανέφερε το Παρατηρητήριο οι τηλεπικοινωνίες έχουν διακοπεί στις συνοικίες αυτές, τις οποίες πλέον έχει περικυκλώσει ο συριακός στρατός.

Το SANA πρόσθεσε ότι πολλοί τραυματισμένοι άμαχοι έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία του Χαλεπιού, αφού «οι SDF στοχοθέτησαν κατοικημένες περιοχές με ολμοβόλα και βαρέα πυροβόλα».

Στο Facebook ο κυβερνήτης του Χαλεπιού Αζάμ αλ Γάριμπ κάλεσε τους κατοίκους «να παραμείνουν στα σπίτια τους και να απομακρυνθούν όσο το δυνατόν περισσότερο από τις περιοχές όπου μαίνονται συγκρούσεις». Πρόσθεσε εξάλλου ότι καταβάλλει προσπάθειες «σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την αποκλιμάκωση και τον τερματισμό των συγκρούσεων».

Οι SDF, ο ένοπλος βραχίονας της κουρδικής διοίκησης που ελέγχει τομείς της βόρειας και της βορειοανατολικής Συρίας, διέψευσαν πως έγινε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον των κυβερνητικών δυνάμεων και κατηγόρησαν τις δυνάμεις της Δαμασκού για την επιβολή «ασφυκτικής» πολιορκίας στις κουρδικές συνοικίες και για απόπειρα να προελάσουν εκεί «με άρματα μάχης».

Πρόσθεσαν εξάλλου πως κάτοικοι πήραν τα όπλα «στο πλευρό των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας» των Κούρδων για να αμυνθούν.

Οι νέες αρχές της Συρίας και οι SDF κατέληξαν τον Μάρτιο σε συμφωνία ενσωμάτωσης των πολιτικών και στρατιωτικών δομών της κουρδικής αυτόνομης διοίκησης στους εθνικούς θεσμούς.

Όμως μεγάλες διαφωνίες ανάμεσα στα δυο μέρη καθυστερούν την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής.

