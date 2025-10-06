Εκλογές στη Συρία: 113 από τους 119 υποψηφίους στο κοινοβούλιο είναι άνδρες

Στις πρόσφατες εκλογές της Συρίας, το ποσοστό γυναικείας εκπροσώπησης στο κοινοβούλιο παρέμεινε πολύ χαμηλό, με τις περισσότερες έδρες να καταλαμβάνονται από άνδρες

Στις πρώτες κοινοβουλευτικές εκλογές στη Συρία που διεξήχθησαν μετά την κατάληψη της Δαμασκού από την ηγεσία της HTS τα αποτελέσματα έγιναν γνωστά. Η Υπηρεσία Ανώτατων Εκλογών της Συρίας ανακοίνωσε ότι σε 49 εκλογικές περιφέρειες διεκδίκησαν έδρα 1.578 υποψήφιοι, εκ των οποίων οι 119 κατάφεραν να εκλεγούν. Από αυτούς, μόλις έξι ήταν γυναίκες, γεγονός που δείχνει ότι η γυναικεία εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο παρέμεινε σημαντικά χαμηλή.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Νάουαρ Νέτζμε, δήλωσε ότι η διαδικασία ήταν δίκαιη, διαφανής και υπό δικαστική εποπτεία, ενώ τα αποτελέσματα είναι οριστικά και δεν υπόκεινται σε ένσταση. Επισήμανε επίσης ότι οι εκλογές δεν διεξήχθησαν σε περιοχές όπως η Σουέιντα, η Χασάκα και η Ράκα λόγω προβλημάτων ασφαλείας και ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική συνάντηση για την οργάνωση εκλογών εκεί μόλις υπάρξει πολιτική σταθερότητα.

Από τις 140 έδρες που αναλογούν σε εκλεγμένους με άμεση ψήφο, οι υπόλοιπες 21 θα καλυφθούν όταν ολοκληρωθούν οι εκλογές στις περιοχές που δεν συμμετείχαν. Στην ίδια διαδικασία, οι χριστιανοί κέρδισαν μόλις 2 έδρες, ενώ οι εκπρόσωποι ατόμων με αναπηρία και «ήρωες της επανάστασης» αντιπροσωπεύουν περίπου το 4% του κοινοβουλίου. Η Επιτροπή τόνισε ότι δεν εφαρμόστηκε καμία πολιτική κατανομή εδρών βάσει θρησκείας ή ομάδας, και η διαδικασία βασίστηκε πλήρως στη βούληση του λαού.

Στο νέο κοινοβούλιο των 210 εδρών, οι 140 εκλέγονται με άμεση ψήφο και οι υπόλοιπες 70 διορίζονται από το σώμα της Εσρά. Όλη η εκλογική διαδικασία παρακολουθήθηκε από διεθνείς και τοπικούς παρατηρητές.

