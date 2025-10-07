Κατέρρευσε κτήριο στο κέντρο της Μαδρίτης – Τουλάχιστον δύο εγκλωβισμένοι και ένας σοβαρά τραυματίας

Στιγμές τρόμου στο κέντρο της Μαδρίτης, όπου κατέρρευσε κτήριο νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (07/10).

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί, ενώ, ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο πλησιέστερο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν αυτήν τη στιγμή στο σημείο. Στην οδό Hileras, στο ύψος του αριθμού 6, έσπευσαν 11 οχήματα της Πυροσβεστικής.

? Así se encuentra la calle Hileras (Madrid) tras el derrumbe de varios forjados en un edificio en obras. pic.twitter.com/Ww3FL256pO — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) October 7, 2025

Υπήρξε μερική κατάρρευση οροφών του κτηρίου, στο οποίο πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης.

Η υπεύθυνη του ζαχαροπλαστείου San Ginés, ακριβώς στον διπλανό δρόμο, ανέφερε ότι «κατέρρευσε ολόκληρο το κτήριο και δεν μπορούμε να περάσουμε, είναι γεμάτο ασθενοφόρα και αστυνομικούς και δεν μας αφήνουν να περάσουμε», μιλώντας στην EL PAÍS.

Κατέρρευσαν τουλάχιστον έξι όροφοι

Αστυνομικές πηγές διαβεβαιώνουν ότι «κατέρρευσαν τουλάχιστον έξι όροφοι και υπάρχει τουλάχιστον ένα παγιδευμένο άτομο, αν όχι περισσότερα». «Οι πληροφορίες παραμένουν συγκεχυμένες», επεσήμαναν. Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν το παγιδευμένο άτομο εργαζόταν εκεί.

«Το κτήριο που κατέρρευσε, ήταν εγκαταλελειμμένο εδώ και πολύ καιρό και βρισκόταν σε έργα· είχαν εγκαταστήσει έναν τεράστιο γερανό στη σκαλωσιά. Μου είχαν πει ότι επρόκειτο να το κάνουν ξενοδοχείο και ότι τα έργα θα διαρκούσαν δύο χρόνια», υποστήριξε κάτοικος του δρόμου που αισθάνθηκε την κατάρρευση.

«Πριν από μισή ώρα, ένιωσα έναν τρομερό κραδασμό στον δρόμο και σηκώθηκε πάρα πολλή σκόνη μπροστά από το κτήριο, ένα σύννεφο που άφησε τον κόσμο τρομαγμένο και μπερδεμένο», περιέγραψε ακόμη.