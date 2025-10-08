Dolly Parton: «Προσευχηθείτε για τη ζωή της» - Το μήνυμα της αδελφής της

Η αδελφή της Ντόλι Πάρτον, Φρίντα, απηύθυνε δημόσια έκκληση για προσευχές, καθώς η σταρ της κάντρι μουσικής αναρρώνει από πρόσφατα προβλήματα υγείας.

Σε ανάρτησή της στο Facebook το απόγευμα της Τρίτης, η Φρίντα Πάρτον αποκάλυψε ότι προσεύχεται καθημερινά για την αδελφή της και κάλεσε τους θαυμαστές της να κάνουν το ίδιο.

«Πολλοί από εσάς γνωρίζετε ότι τελευταία δεν αισθάνεται στα καλύτερά της», έγραψε. «Πιστεύω πραγματικά στη δύναμη της προσευχής και ένιωσα την ανάγκη να ζητήσω από όλο τον κόσμο που την αγαπά να γίνει “πολεμιστής της προσευχής” μαζί μου».

Η Ντόλι Πάρτον είχε ανακοινώσει στα τέλη του περασμένου μήνα την αναβολή της πρώτης μόνιμης μουσικής παρουσίας της στο Λας Βέγκας έπειτα από περισσότερα από 30 χρόνια, επικαλούμενη προβλήματα υγείας. Με το γνώριμο χιούμορ της, η 78χρονη τραγουδίστρια είχε σχολιάσει: «Μάλλον ήρθε η ώρα για το “σέρβις των 100.000 μιλίων”, αν και δεν πρόκειται για την καθιερωμένη επίσκεψη στον πλαστικό μου χειρουργό!»

Πριν από αυτή την ανακοίνωση, η Ντόλι είχε επίσης απουσιάσει από την παρουσίαση της νέας θεματικής διαδρομής στο πάρκο Dollywood, γεγονός που είχε προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές της.

Η Φρίντα Πάρτον δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει η αδελφή της, αλλά εξέφρασε τη βεβαιότητα πως θα ξεπεράσει τη δοκιμασία: «Είναι δυνατή, είναι αγαπητή, και με όλες τις προσευχές που ανεβαίνουν γι’ αυτήν, ξέρω μέσα στην καρδιά μου ότι θα γίνει καλά. Ο Θεός να σε ευλογεί, αδελφούλα μου Ντόλι. Όλοι σ’ αγαπάμε!».

Αν και η Ντόλι Πάρτον έχει περιορίσει τις ζωντανές εμφανίσεις της μετά την περιοδεία Pure & Simple το 2016, παραμένει ιδιαίτερα δραστήρια: Έχει εκδώσει βιβλία, ετοιμάζει ένα μιούζικαλ για το Μπρόντγουεϊ και συμμετέχει σε νέα μουσικά πρότζεκτ και άλμπουμ, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργική της ενέργεια παραμένει αμείωτη