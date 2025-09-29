Η Dolly Parton αναβάλλει τις συναυλίες της λόγω «προβλημάτων υγείας»

Η θρυλική τραγουδίστρια της country μουσικής, Dolly Parton, ανακοίνωσε την αναβολή της προγραμματισμένης της περιοδείας στο Λας Βέγκας κατά εννέα μήνες, εξηγώντας στους θαυμαστές της ότι χρειάζεται «μερικές ιατρικές διαδικασίες» για να αντιμετωπίσει συνεχιζόμενα προβλήματα υγείας.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 79χρονη καλλιτέχνιδα εξήγησε ότι δεν έχει τον απαραίτητο χρόνο για να προετοιμαστεί κατάλληλα για τις έξι παραστάσεις που ήταν προγραμματισμένες για τον Δεκέμβριο του 2024 στο The Colosseum στο Caesars Palace. Αντίθετα, ανακοίνωσε τις νέες ημερομηνίες για τον Σεπτέμβριο του 2026.

«Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να ετοιμαστώ για το σόου, όπως λένε», έγραψε, διαβεβαιώνοντας παράλληλα τους θαυμαστές της ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από τη μουσική σκηνή. «Ο Θεός δεν έχει πει ακόμα να σταματήσω», πρόσθεσε.

Η Parton δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, ωστόσο πρόσφατα αναγκάστηκε να ακυρώσει εμφάνιση στο Dollywood λόγω πέτρας στα νεφρά που προκάλεσε λοιμώξεις και επώδυνα συμπτώματα. Σε βίντεο προς τους θαυμαστές της, εξήγησε ότι οι γιατροί της συνέστησαν ξεκούραση και αποχή από ταξίδια για μερικές μέρες.

Η τραγουδίστρια έχει βιώσει και σημαντικές προσωπικές απώλειες, όπως ο θάνατος του συζύγου της Carl νωρίτερα μέσα στο 2024, μετά από σχεδόν 60 χρόνια γάμου. Στην μνήμη του αφιέρωσε το τραγούδι της «If You Hadn’t Been There».

Ανακοινώνοντας την αναβολή των συναυλιών της, η Parton τόνισε την ανάγκη να προσφέρει στους θαυμαστές της μια παράσταση αντάξια της φήμης της και της υποστήριξής τους. «Πληρώνετε πολλά χρήματα για να με δείτε να εμφανίζομαι και θέλω να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για εσάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι παραστάσεις της περιλαμβάνουν μεγάλες επιτυχίες της όπως τα «Coat of Many Colors», «I Will Always Love You», «9 To 5» και «Jolene», καθώς και πολλά άλλα αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπήσει οι θαυμαστές της ανά τις δεκαετίες. Αυτή θα ήταν η πρώτη της εμφάνιση στο Λας Βέγκας από τη δεκαετία του1990, όταν είχε εμφανιστεί μαζί με τον Kenny Rogers.

