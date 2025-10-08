Eρντογάν: «Ο Τραμπ μου ζητησε να μεσολαβήσω στη Χαμάς»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάνείπε ότι η κυβέρνησή του συνομιλεί με τα στελέχη της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς για να τους εξηγήσει την καλύτερη προσέγγιση για το μέλλον των παλαιστινιακών εδαφών.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν, ο Ερντογάν είπε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ του ζήτησε να συνομιλήσει με την ομάδα και να την πείσει για τις ειρηνευτικές προσπάθειες των ΗΠΑ. Τούρκοι αξιωματούχοι συμμετέχουν επίσης σε διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο. Ανάμεσά τους ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, Ιμπραήμ Καλίν.

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Γάζα πρέπει τελικά να παραμείνει Παλαιστινιακή και οι Παλαιστίνιοι πρέπει να έχουν τον έλεγχο του θύλακα. Πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη ξένων δυνάμεων στη Γάζα θα πρέπει να συζητηθεί λεπτομερώς και ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει σε όλες τις προσπάθειες.

Διαβάστε επίσης