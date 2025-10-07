Τουρκία: Ο Ερντογάν ευχήθηκε στον Πούτιν και συζήτησαν για τη Γάζα και τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ηγέτη Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία εργάζεται για να διασφαλίσει την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι διπλωματικές πρωτοβουλίες πρέπει να αποκτήσουν δυναμική για να διασφαλιστεί ότι ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας θα τερματιστεί με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται για την ειρήνη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ερντογάν συνεχάρη επίσης τον Ρώσο Πούτιν για τα γενέθλιά του.