Βολές Ερντογάν κατά Ισραήλ: «Τρομοκρατία» η αναχαίτιση του στόλου για τη Γάζα - Τι είπε για F-35

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φτάνει για συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο ολομέλειας της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, Ολλανδία, Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025.

Ως προμελετημένη γενοκτονία και τρομοκρατία χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και στην αναχαίτιση των σκαφών του στολίσκου «Global Sumud» που κατευθύνονταν προς αυτή ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την Τετάρτη (08/10).

Ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Τουρκία ήταν πάντα σε επαφή με τη Χαμάς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, και παραμένει ακόμα κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην Αίγυπτο για τη διαπραγμάτευση του σχεδίου Τραμπ που σκοπό έχει τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Χαμάς εξέφρασε την ετοιμότητά της για ειρήνη και διαπραγματεύσεις με την απάντησή της, ένα «πολύ σημαντικό βήμα», τόνισε, ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Άγκυρα να πείσει την οργάνωση να αποδεχθεί το σχέδιο.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στις 25 Σεπτεμβρίου 2025. AP

F-35 και Halkbank

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι ελπίζει να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας καθώς και να επιλυθούν τα ζητήματα σχετικά με την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35 και τη δικαστική υπόθεση κατά της τουρκικής Halkbank, μετά τις συνομιλίες του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ελπίζω ότι το ζήτημα των F-35 θα επιλυθεί και ότι οι κυρώσεις CAATSA θα αρθούν», δήλωσε ο Ερντογάν σε σχόλια προς δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής από το Αζερμπαϊτζάν, προσθέτοντας ότι η επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο τον περασμένο μήνα σηματοδότησε μια νέα εποχή στις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το κείμενο των δηλώσεών του που κοινοποίησε το γραφείο του την Τετάρτη, ο Ερντογάν είπε επίσης ότι ο Τραμπ του είχε πει ότι «το πρόβλημα της Halkbank έχει τελειώσει», αλλά υπάρχουν ορισμένες διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν και ο Ερντογάν ελπίζει ότι θα ολοκληρωθούν με θετικό αποτέλεσμα.

Συρία και Κούρδοι

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε το αίτημα της Άγκυρας ότι οι Κούρδικές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) στη Συρία πρέπει να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους σχετικά με τη συμφωνία με τη συριακή κυβέρνηση και να ενταχθούν στον κρατικό μηχανισμό της χώρας.

Σε δηλώσεις προς δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής από το Αζερμπαϊτζάν, οι οποίες κοινοποιήθηκαν από το γραφείο του την Τετάρτη, ο Ερντογάν είπε ότι η «υπομονετική, συνετή και αξιοπρεπής» στάση της Τουρκίας δεν πρέπει να θεωρείται αδυναμία.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται λίγα εικοσιτετράωρα έπειτα από μια ανάφλεξη μεταξύ των Κούρδων και των δυνάμεων της Δαμασκού στο Χαλέπι, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων, σύμφωνα με τους New York Times.

In a scene reminiscent of the darkest days of war, peaceful civilians in Aleppo’s Sheikh Maqsoud neighborhood came under a brutal attack with heavy weapons and machine guns by factions affiliated with the Interim Government in Damascus. More than 300,000 civilians — including… pic.twitter.com/vV7SBZAf0P — Farhad Shami (@farhad_shami) October 7, 2025

*Με πληροφορίες από Reuters, Anadolu

