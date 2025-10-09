Ερντογάν για τη συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς: «Η Τουρκία θα συμπεριληφθεί στην ομάδα εργασίας», στη Γάζα

Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Σαρμ ελ Σέιχ για τη Γάζα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.

Μιλώντας στην τελετή έναρξης του ακαδημαϊκού έτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 2025-2026, ο Ερντογάν έκανε γνωστό πως η Τουρκία θα συμμετάσχει στην ομάδα εργασίας που θα παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας επί τόπου και εξέφρασε τη στήριξή του στον παλαιστινιακό λαό. «Η Τουρκία θα σταθεί στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού, όπως έκανε και χθες, και δεν θα τον εγκαταλείψει ποτέ» διαμήνυσε.

Εκφράζοντας τη χαρά του για τα καλά νέα που ήρθαν από το Σαρμ Ελ Σεΐχ χθες το βράδυ και σήμερα, ο Ερντογάν υπενθύμισε ότι εργάζονται εντατικά εδώ και πολύ καιρό για να σταματήσει η αιματοχυσία στη Γάζα και να εδραιωθεί κατάπαυση του πυρός.

Διαβάστε επίσης