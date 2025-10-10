Gene Simmons: Τροχαίο ατύχημα για τον θρύλο των KISS - Λιποθύμησε ενώ οδηγούσε

Ο Gene Simmons των KISS εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Kiss Farewell Tour» το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023 στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Τροχαίο ατύχημα είχε ο ροκ σταρ των Kiss, Gene Simmons, ο οποίος λιποθύμησε ενώ οδηγούσε στον αυτοκινητόδρομο Pacific Coast Highway στο Μαλιμπού, με αποτέλεσμα να διασχίσει αρκετές λωρίδες πριν συγκρουστεί με ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ο συνιδρυτής και μπασίστας του θρυλικού συγκροτήματος, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο την Τρίτη και λίγες ώρες αργότερα πήρε εξιτήριο. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθησύχασε τους θαυμαστές τους ότι είναι καλά.

«Ευχαριστώ όλους για τις ευγενικές ευχές. Είμαι απολύτως καλά. Είχα ένα μικρό ατύχημα. Συμβαίνουν αυτά», είπε στο «X».