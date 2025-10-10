Ο τύπος του πιο viral GIF όλων των εποχών: Το εκπληκτικό ποσό που έχει καταφέρει να μαζέψει

Αν έχεις περάσει έστω και λίγη ώρα στο διαδίκτυο την τελευταία δεκαετία, τότε σίγουρα έχεις δει (και έχεις χρησιμοποιήσει) το διάσημο meme με τον άντρα που ανοιγοκλείνει τα μάτια με απορία. Το αποκαλούν συχνά "confused guy" ή "blinking white guy", και είναι ένα από τα πιο viral GIFs όλων των εποχών.

Αυτός ο άντρας είναι ο Drew Scanlon, κάτοικος Σαν Φρανσίσκο και πρώην video producer στην πλατφόρμα Twitch. Η συγκεκριμένη αντίδραση καταγράφηκε το 2013 σε ένα live stream, όταν ο Drew αντέδρασε με απορία σε ένα αστείο συναδέλφου του. Το βίντεο κόπηκε, έγινε GIF, και από τότε... έγινε παγκόσμιο φαινόμενο.

