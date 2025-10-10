Μελάνια Τραμπ: Συνομιλεί με τον Πούτιν για τα παιδιά της Ουκρανίας

Σε μια ασυνήθιστη εξέλιξη, η σύζυγος του Προέδρου των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα από τον Λευκό Οίκο ότι έχει ανοίξει «έναν δίαυλο επικοινωνίας» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την επιστροφή των παιδιών από την Ουκρανία που το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα ότι απήγαγε.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ δήλωσε ότι οκτώ παιδιά επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους μέσα στο τελευταίο 24ωρο, έπειτα από διαπραγματεύσεις μεταξύ της ομάδας της και εκείνης του Ρώσου προέδρου.

Η επιστολή της Μελάνια στον Πούτιν

«Ο πρόεδρος Πούτιν και εγώ η ίδια ανοίξαμε έναν δίαυλο επικοινωνίας για την ευημερία αυτών των παιδιών», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ. Διευκρίνισε ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε τον Αύγουστο, όταν ο σύζυγός της, Ντόναλντ Τραμπ, παρέδωσε στον Ρώσο πρόεδρο μια επιστολή εκ μέρους της, κατά τη διάρκεια της Συνόδου τους στην Αλάσκα.

Παρόλο που εκείνη η Σύνοδος δεν είχε φέρει πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου, η Πρώτη Κυρία είπε ότι ο Πούτιν απάντησε γραπτώς, «δείχνοντας πως είναι διατεθειμένος να επικοινωνεί μαζί μου απευθείας» και παρέχοντας λεπτομέρειες για τα παιδιά από την Ουκρανία που διαμένουν στη Ρωσία.

Σύμφωνα με την ίδια, η επανένωση των παιδιών με τους δικούς τους θα συνεχιστεί, καθώς «πρόκειται για μια συνεχή προσπάθεια». Ο εκπρόσωπός της εργάζεται απευθείας με την ομάδα του Πούτιν για να διασφαλίσει την ασφαλή επανένωση των παιδιών.

Η επικοινωνία μεταξύ του Ρώσου προέδρου και της Πρώτης Κυρίας θεωρείται ασυνήθιστη και προσφέρει μια ευχάριστη νότα στις μέχρι στιγμής άκαρπες προσπάθειες της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία αξιώνει την επιστροφή σχεδόν 20.000 ανηλίκων που έχουν «απελαθεί ή βίαια εκτοπιστεί» στη Ρωσία από το 2022, μια κατηγορία για την οποία ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει στοχοθετηθεί από ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Η Μόσχα αρνείται τις κατηγορίες.

Από την πλευρά της Ρωσίας, ο απεσταλμένος του Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ, επιβεβαίωσε τις συνομιλίες: «Η Ρωσία συνεχίζει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ σε διάφορους τομείς, μεταξύ άλλων ανθρωπιστικούς. Εκτιμάμε την ηγετική ικανότητα της Μελάνια Τραμπ στον ανθρωπιστικό τομέα».

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

