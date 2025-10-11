Το πιο σύγχρονο ατομικό υποβρύχιο του κόσμου ξεκινά τις πρώτες δοκιμές στη θάλασσα

Η ναυπηγική εταιρεία Newport News Shipbuilding (NNS) των ΗΠΑ ολοκλήρωσε με επιτυχία την Τρίτη τις πρώτες θαλάσσιες δοκιμές του επιθετικού υποβρυχίου Massachusetts (SSN 798). Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας αμυντικού και ναυπηγικού εξοπλισμού Huntington Ingalls Industries (HII), η ομάδα του πυρηνοκίνητου υποβρυχίου της κλάσης Virginia πέρασε αρκετές μέρες στη θάλασσα.

Οι δοκιμές περιλάμβαναν ελέγχους συστημάτων και εξοπλισμού του υποβρυχίου, την πρώτη κατάδυση, καθώς και ελιγμούς υψηλής ταχύτητας τόσο στην επιφάνεια όσο και υποβρυχίως. Επιπλέον έλεγχοι και αξιολογήσεις θα συνεχιστούν πριν η Massachusetts παραδοθεί επίσημα στο Ναυτικό των ΗΠΑ.

«Όλη η ομάδα μας στη Newport News Shipbuilding κατανοεί τη σημασία της παροχής αποδοτικότητας στο στόλο μας», δήλωσε η πρόεδρος της NNS, Kari Wilkinson. «Η απόδειξη αυτής της αποδοτικότητας μέσω αυτής της πρώτης θαλάσσιας δοκιμής της Massachusetts είναι ένα σημαντικό βήμα για την επίδειξη των δυνατοτήτων μας. Νιώθουμε τιμή να υποστηρίζουμε αυτήν την αποστολή».

Υποβρύχια κλάσης Virginia: Πολυλειτουργικά στον ναυτικό πόλεμο

Σύμφωνα με το "Interesting Engineering", τα υποβρύχια κλάσης Virginia έχουν σχεδιαστεί για πολυλειτουργικότητα στη σύγχρονη ναυτική επιχειρησιακή δράση:

Αντι-υποβρυχιακός και αντι-επιφανειακός πόλεμος

Εκτόξευση πυραύλων Tomahawk

Συλλογή πληροφοριών

Ναρκοπόλεμος

Επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων

Εύκολη ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Κατασκευασμένα από την NNS και την General Dynamics Electric Boat, τα υποβρύχια αυτά έχουν μοντέρνα, αρθρωτή σχεδίαση και χρησιμοποιούν ανοιχτά συστήματα, γεγονός που επιτρέπει την ταχύτερη ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και ευκολότερες αναβαθμίσεις.

Η κλάση Virginia έχει μήκος περίπου 115 μέτρα. Στα νεότερα υποβρύχια με το Virginia Payload Module (VPM), το μήκος αυξάνεται στα περίπου 140 μέτρα. Το VPM είναι ένα πρόσθετο τμήμα μέσης γάστρας που μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους πυραύλους και ευέλικτο εξοπλισμό. Η διάμετρος της γάστρας είναι περίπου 10 μέτρα και το βάρος υποβρυχίως περίπου 7.800 τόνους, ενώ με το VPM φτάνει τους 10.200 τόνους.

Bασικά στοιχεία για τα ατομικά υποβρύχια