Βίντεο που κόβει την ανάσα: Αλεξιπτωτιστής κάνει BASE jump από το κτήριο της ΕΕ στη Βαρσοβία

Ένα εντυπωσιακό βίντεο κάνει τον γύρο των social media, δείχνοντας έναν αλεξιπτωτιστή να πραγματοποιεί άλμα από τον ουρανοξύστη Varso Tower στη Βαρσοβία, το ψηλότερο κτίριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το BASE jump από τα 230 μέτρα του πύργου αποτελεί το πρώτο επίσημα καταγεγραμμένο άλμα από την κορυφή του, λίγες μέρες μετά το άνοιγμα του δημόσιου παρατηρητηρίου.

Ο Πολωνός αθλητής BASE jumping, γνωστός στο Instagram ως @e.xtremalny, εκτέλεσε το τολμηρό άλμα από τον ουρανοξύστη Varso Tower, ο οποίος φτάνει σε ύψος τα 310 μέτρα και πρόσφατα έγινε το ψηλότερο κτίριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεπερνώντας το The Shard στο Λονδίνο. Η απογείωση έγινε από το ύψος των 230 μέτρων, με φόντο την εντυπωσιακή θέα της πολωνικής πρωτεύουσας.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram και έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες, ο αθλητής σχολιάζει: «Το πρώτο άλμα μετά το άνοιγμα του παρατηρητηρίου – και είναι μόνο η αρχή!». Η δράση αυτή αναδεικνύει τη δημοφιλή και ακραία μορφή αθλητισμού που προσελκύει ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον, ειδικά σε αστικά περιβάλλοντα με επιβλητικά ψηλά κτίρια.

Το Varso Tower, με συνολικό ύψος 310 μέτρα, αποτελεί πλέον το υψηλότερο κτίριο στην Ε.Ε. και φιλοξενεί ένα νέο δημόσιο παρατηρητήριο, προσφέροντας πανοραμική θέα στην πόλη. Η δημιουργία του παρατηρητηρίου στο υψηλότερο σημείο του πύργου προσδίδει έναν επιπλέον τουριστικό και αθλητικό χαρακτήρα, προσελκύοντας επισκέπτες και αθλητές όπως ο @e.xtremalny.