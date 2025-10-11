Η Τεχεράνη δηλώνει «ανοιχτή» σε «δίκαη και ισορροπημένη» πρόταση των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα

Το Ιράν χαιρετίζει μια πιθανή «δίκαιη και ισορροπημένη» πρόταση των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά η Τεχεράνη δεν έχει λάβει καμία πρόταση για διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο κορυφαίος διπλωμάτης της χώρας το Σάββατο (11/10).

«Εάν λάβουμε μια λογική, ισορροπημένη και δίκαιη πρόταση από τους Αμερικανούς για διαπραγματεύσεις, σίγουρα θα την εξετάσουμε», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, στην κρατική τηλεόραση.

Ωστόσο, ο Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα παραιτηθεί από το «δικαίωμά της να εμπλουτίζει ουράνιο», αλλά μπορεί να λάβει μέτρα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης όσον αφορά «τον ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού της προγράμματος».

«Φυσικά, αυτό εξαρτάται από το αν και η άλλη πλευρά λάβει μέτρα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αίροντας μέρος των κυρώσεων», δήλωσε ο Αραγτσί, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω μεσολαβητών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι ευρωπαίοι σύμμαχοί τους και το Ισραήλ κατηγορούν την Τεχεράνη ότι χρησιμοποιεί το πυρηνικό της πρόγραμμα για να αποκρύψει τις προσπάθειές της να αναπτύξει την ικανότητα παραγωγής όπλων. Το Ιράν δηλώνει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς.

Πριν από τον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο, στον οποίο συμμετείχε και η Ουάσιγκτον με επιθέσεις σε βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον πραγματοποίησαν πέντε γύρους πυρηνικών συνομιλιών, αλλά αντιμετώπισαν σημαντικά εμπόδια, όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου σε ιρανικό έδαφος, τον οποίο οι δυτικές δυνάμεις θέλουν να μειώσουν στο μηδέν για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο κατασκευής όπλων.

