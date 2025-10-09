Πούτιν: Το Ισραήλ μας ζήτησε να μεταφέρουμε καθησυχαστικά μηνύματα στο Ιράν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Μόσχα έλαβε μηνύματα από το Ισραήλ, σύμφωνα με τα οποία δεν επιδιώκει στρατιωτική αντιπαράθεση και θέλει να επιτύχει διπλωματική διευθέτηση όσον αφορά την πυρηνική κρίση με το Ιράν.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε στη συνομιλία του με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέροντας ότι το Ισραήλ θέλει να αποτρέψει τον λάθος υπολογισμό του Ιράν.

Στη συνάντηση κορυφής "Ρωσία - Κεντρική Ασία", ο Πούτιν σημείωσε ότι υπάρχουν «σχέσεις εμπιστοσύνης» μεταξύ Μόσχας και Ιερουσαλήμ και ότι το Ισραήλ ζήτησε να μεταφέρει καθησυχαστικά μηνύματα στους Ιρανούς ότι ενδιαφέρεται να συνεχιστεί η συζήτηση και να μειωθούν οι εντάσεις, χωρίς να παρασυρθεί σε αντιπαράθεση.

