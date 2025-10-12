Γιατί τα λιοντάρια της ερήμου κυνηγούν φώκιες στην παραλία - «Η ανθεκτικότητά τους είναι ένα μάθημα»

Μα λιονταρίνα κοιτάζει μακριά σε μια βοτσαλωτή παραλία καθώς τα κύματα σπάνε με ορμή, ενώ προστατεύει τη λεία της

Γιατί τα λιοντάρια της ερήμου κυνηγούν φώκιες στην παραλία - «Η ανθεκτικότητά τους είναι ένα μάθημα»
BBC
Στην άγρια Ναμίμπια, μια ομάδα ερήμων λέοντων έχει αφήσει τα παραδοσιακά κυνήγια της ερήμου και έχει μετακομίσει κατά μήκος του Ατλαντικού, για να γίνει η μοναδική στον κόσμο ομάδα ναυτικών λέοντων. Ο φωτογράφος Griet Van Malderen αιχμαλώτισε αυτή την εκπληκτική αλλαγή στη συμπεριφορά τους.

Η εικόνα είναι ακαταμάχητη: μια λιονταρίνα κοιτάζει μακριά σε μια βοτσαλωτή παραλία καθώς τα κύματα σπάνε με ορμή, ενώ προστατεύει τη λεία της – το πτώμα μιας φώκιας Cape fur, που βρίσκεται λίγο πιο πέρα.

Η Βελγίδα φωτογράφος απαθανάτισε τη λιονταρίνα Gamma, ένα από τα πρώτα θηλυκά της ερήμου που έμαθαν να κυνηγούν φώκιες για να επιβιώσουν στις σκληρές συνθήκες της Ακτής των Σκελετών. Η φωτογραφία της τιμήθηκε στο διαγωνισμό Wildlife Photographer of the Year του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο.

«Προστάτευε τη φώκια όλη μέρα», λέει η Van Malderen, που πέρασε μέρες περιμένοντας για τη λήψη, παρακολουθώντας τη Gamma από το αυτοκίνητό της. «Είναι πραγματικά καταπληκτικό να βλέπεις πώς αλλάζει η συμπεριφορά τους».

Η επιστροφή στην ακτή

Στην Ακτή των Σκελετών ζουν μόλις 12 λέοντες της ερήμου, από έναν συνολικό πληθυσμό περίπου 80 στη Ναμίμπια. Το 2017, μετακινήθηκαν από την άνυδρη έρημο στον Ατλαντικό αναζητώντας τροφή, αλλάζοντας ριζικά τη διατροφή και τη συμπεριφορά τους – και φαίνεται να ευδοκιμούν.

«Η φωτογραφία δείχνει πόσο ανθεκτικά είναι αυτά τα ζώα… αλλάζουν το περιβάλλον τους για να επιβιώσουν», λέει η Van Malderen. «Αυτοί οι λέοντες είναι σκληροί. Η ζωή είναι μια συνεχής μάχη».

Η Van Malderen παρακολουθεί τη Gamma από όταν ήταν τριών μηνών και τώρα, στα τρία και μισό της χρόνια, είναι σχεδόν ενήλικη και ικανή να σκοτώσει έως 40 φώκιες σε μία νύχτα.

Ο ειδικός Philip Stander, που παρακολουθεί τους λέοντες της Ναμίμπια από το 1980, επισημαίνει ότι η Gamma ανήκει στην πρώτη γενιά λέοντων που μεγάλωσαν στην Ακτή των Σκελετών. Η φωτογραφία αποτυπώνει «την πρώτη της μέρα μόνη στην παραλία».

1760252786765-353679766-clipboard10-12-202501.jpg

Επιβίωση στην πιο ακραία έρημο

Οι λέοντες της Ναμίμπια ζούσαν στην Ακτή των Σκελετών τη δεκαετία του 1980, αλλά υποχώρησαν στην έρημο μετά από ξηρασία και συγκρούσεις με αγρότες που μείωσαν δραστικά τον πληθυσμό τους. Τριάντα χρόνια μετά, «βρήκαν ξανά τον δρόμο προς την ακτή», λέει ο Stander.

Η ζωή τους εκτυλίσσεται σε «το πιο αφιλόξενο περιβάλλον που μπορείτε να φανταστείτε, μια τεράστια θάλασσα αμμόλοφων χωρίς βλάστηση», προσθέτει. Οι λέοντες της ερήμου έχουν το μεγαλύτερο οικότοπο από κάθε άλλο λέοντα στον κόσμο, με μέση έκταση 12.000 τ.χλμ., ενώ ένας λέοντας στη Σερενγκέτι κινείται σε μόλις 100 τ.χλμ.

Επιβιώνουν χωρίς νερό, παίρνοντας την υγρασία που χρειάζονται από το κρέας που τρώνε. «Είναι κορυφαίοι αθλητές, απίστευτα ανθεκτικοί», λέει ο Stander.

Από την έρημο στη θάλασσα

Το 2015 οι λέοντες ανακάλυψαν ξανά τη θάλασσα και άρχισαν να κυνηγούν φώκιες στην ακτή, όταν η ξηρασία κατέστρεψε τα συνηθισμένα τους θηράματα. «Οι φώκιες ήταν μια ευλογία», λέει η Van Malderen. «Η κλιματική αλλαγή τους έφερε στα όρια, αναγκάζοντάς τους να προσαρμοστούν με εκπληκτικό τρόπο».

Δύο μικρά γεννήθηκαν στην ακτή τον Μάρτιο του 2025, γεγονός που σηματοδοτεί τη νέα γενιά ναυτικών λέοντων. «Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε αυτή την εξέλιξη», προσθέτει η φωτογράφος.

Μια μελέτη του Stander έδειξε ότι οι τρεις νεαρές λιονταρίνες κατανάλωναν κατά 86% θαλάσσια θηράματα όπως κορμοράνους, φλαμίνγκος και φώκιες. «Ελπίζουμε ότι, ακόμα και με μικρό πληθυσμό, θα επιβιώσουν χάρη στη γνώση που έχουν αποκτήσει από τον ωκεανό. Αλλά πρέπει να τους προστατεύσουμε», λέει.

Φωτογραφία και προστασία

Η Van Malderen εξηγεί ότι ο στόχος της δουλειάς της είναι να προωθήσει την προστασία αυτών των ζώων. «Οι φωτογραφίες μου δείχνουν την ομορφιά αλλά και την ευθραυστότητά τους. Η ανθεκτικότητά τους είναι ένα μάθημα για όλους μας: να αντιμετωπίζουμε αλλαγές, να προσαρμοζόμαστε και να ενεργούμε πριν είναι πολύ αργά».

Ο Stander συμφωνεί: «Η φωτογραφία μεταδίδει ένα όμορφο μήνυμα ότι τα ζώα μπορούν να ανακάμψουν και να ξαναβρούν τη δύναμη και την ομορφιά τους, αρκεί να τους δώσουμε μια ευκαιρία».

*Με πληροφορίες από το BBC

