Σύγκρουση τρένων στην Σλοβακία: Τουλάχιστον 20 τραυματίες

Στην περιοχή του χωριού Γιαμπλόνοβ νατ Τουρνιού στη Σλοβακία, σημειώθηκε σύγκρουση δύο τρένων που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 20 ατόμων.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν πέντε ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο για τη μεταφορά και παροχή των πρώτων βοηθειών στους επιβάτες. Η αστυνομία ανέφερε ότι τα τρένα μετέφεραν μεγάλο αριθμό επιβατών.

Το Επιχειρησιακό Κέντρο της Υπηρεσίας Έκτακτης Ιατρικής Βοήθειας της Σλοβακικής Δημοκρατίας ενημέρωσε μέσω Facebook ότι οι επιβάτες αποβιβάζονται σταδιακά από τα τρένα, ενώ δεν έχει ακόμη καθοριστεί η σοβαρότητα των τραυματισμών.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης.

Λόγω του συμβάντος, ο Υπουργός Μεταφορών της χώρας, Γιόζεφ Ράζ, ακύρωσε προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου που ήταν αφιερωμένη σε μεγάλη επισκευή γέφυρας και είχε προγραμματιστεί για τις 11:30 τοπική ώρα.