Τραμπ: Έτοιμος για συμφωνία με το Ιράν όταν θα είναι έτοιμη και η Τεχεράνη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν όταν η Τεχεράνη είναι έτοιμη, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την ομιλία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο.

Τεχεράνη και Ουάσινγκτον είχαν πέντε κύκλους συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, πριν από τον πόλεμο 12 ημερών μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ τον Ιούνιο, στον οποίο ενεπλάκη η Ουάσινγκτον με αεροπορικά πλήγματα σε σημαντικές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι συνομιλίες αντιμετώπισαν μεγάλα προσκόμματα όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου στο ιρανικό έδαφος, τον οποίο οι δυτικές δυνάμεις θέλουν να μηδενίσουν για να ελαχιστοποιήσουν κάθε κίνδυνο εξοπλισμού με πυρηνικά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ένα σχέδιο που η Τεχεράνη απορρίπτει ότι έχει.

Τραμπ: «Τείνουμε το χέρι φιλίας» στο Ιράν

Ο Τραμπ είχε θερμή υποδοχή σήμερα στο Ισραήλ, όταν απευθύνθηκε στην Κνεσέτ πριν από το ταξίδι του στην Αίγυπτο για τη σύνοδο κορυφής με στόχο την οικοδόμηση συνθηκών για διαρκή ειρήνη στη Γάζα.

"Είμαστε έτοιμοι όταν είστε εσείς και αυτό θα είναι η καλύτερη απόφαση που το Ιράν θα έχει λάβει ποτέ, και θα συμβεί, δήλωσε ο Τραμπ αναφερόμενος σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποβιβάζεται από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, πριν τη Σύνοδο Κορυφής για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου. AP

"Τίποτα δεν θα έκανε πιο καλό σε αυτήν την περιοχή από το να αποκηρύξουν οι Ιρανοί ηγέτες την τρομοκρατία, να σταματήσουν να απειλούν τους γείτονές τους, να σταματήσουν να χρηματοδοτούν ομάδες που έχουν διασυνδέσεις (μαζί τους) και τελικά να αναγνωρίσουν το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ", δήλωσε, πριν τονίσει: "Πρέπει να το κάνουν αυτό. Πρέπει να το κάνουν".

Διαβεβαίωσε ότι "ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε το Ισραήλ τρέφουν εχθρότητα προς τον ιρανικό λαό. Απλά θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά" και ότι "ακόμα και για το Ιράν, τείνουμε το χέρι της φιλίας και της συνεργασίας".

Στις 13 Ιουνίου, το Ισραήλ εξαπέλυσε μια πρωτοφανή εκστρατεία βομβαρδισμών κατά του Ιράν, σκοτώνοντας ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους, επιστήμονες που συνδέονται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, όπως και εκατοντάδες αμάχους. Το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Ισραήλ. Ο πόλεμος διήρκεσε 12 ημέρες.

"Κατά την άποψη όλων, δέχτηκαν γέρο πλήγμα, έτσι δεν είναι;" δήλωσε ο Τραμπ προσθέτοντας ότι το Ιράν επλήγη βαρύτατα: "από τη μία πλευρά, από την άλλη θα ήταν υπέροχο αν μπορούσαμε να κάνουμε μια συμφωνία μαζί τους. Θα ήσασταν ευχαριστημένοι με αυτό; Δεν θα ήταν καλό αυτό; Γιατί κατά τη γνώμη μου, αυτοί το θέλουν, έχουν κουραστεί", πρόσθεσε, απευθυνόμενος στους Ισραηλινούς βουλευτές.

Χαιρετίζει μια «δίκαιη πρόταση» η Τεχεράνη

Το Σάββατο, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών χαιρέτισε μια ενδεχόμενη "δίκαιη και ισορροπημένη αμερικανική πρόταση για το πυρηνικό της πρόγραμμα, αλλά δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει λάβει κάποιο σημείο εκκίνησης για διαπραγμάτευση.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί σε συνάντηση με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι και τον Αιγύπτιο ομόλογό του στο Κάιρο, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025. AP/Khaled Elfiqi

"Εάν λάβουμε μια λογική, ισορροπημένη και δίκαιη πρόταση από τους Αμερικανούς για διαπραγματεύσεις, σίγουρα θα την εξετάσουμε", δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί στην ιρανική κρατική τηλεόραση το Σάββατο, προσθέτοντας ότι Τεχεράνη και Ουάσινγκτον ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω των διαπραγματευτών.

Ωστόσο ο Αραγτσί δήλωσε ότι η ιδέα πως το Ιράν θα μπορούσε να εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ είναι "ευσεβής πόθος".

"Το Ιράν δεν θα αναγνωρίσει ποτέ ένα κατοχικό καθεστώς που έχει διαπράξει γενοκτονία και έχει σκοτώσει παιδιά", δήλωσε.

Ο Αραγτσί δεν αποδέχθηκε πρόσκληση της Αιγύπτου να παραστεί στη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ ελ Σέιχ με ανάρτησή του σήμερα στην πλατφόρμα Χ: "Παρότι ευνοούμε τη διπλωματική συνεργασία, ούτε ο πρόεδρος Πεζεσκιάν ούτε εγώ μπορούμε να συνεργαστούμε με ομολόγους μας που έχουν επιτεθεί στον ιρανικό λαό και συνεχίζουν να μας απειλούν και να μας επιβάλλουν κυρώσεις".

Διαβάστε επίσης