Ιράν: «Καμία εμπιστοσύνη» στο Ισραήλ για την τήρηση της εκεχειρίας στη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε συνάντηση με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι και τον Αιγύπτιο ομόλογό του στο Κάιρο, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Το Ιράν, υποστηρικτής από παλιά της Χαμάς, δήλωσε σήμερα ότι "δεν έχει καμία εμπιστοσύνη" στο Ισραήλ, τον άσπονδο εχθρό του, ότι θα σεβαστεί την εκεχειρία στη Γάζα, δεύτερη ημέρα της εφαρμογής της στον παλαιστινιακό θύλακα.

"Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπιστοσύνη στο σιωνιστικό καθεστώς", δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τονίζοντας ότι "υπήρξαν επανειλημμένες εκεχειρίες κατά το παρελθόν, σε διάφορα μέρη, κυρίως στον Λίβανο", οι οποίες "παραβιάστηκαν" από το Ισραήλ.

"Προειδοποιούμε για τα τεχνάσματα και τις προδοσίες του σιωνιστικού καθεστώτος", πρόσθεσε στην κρατική τηλεόραση, αναφερόμενος στο Ισραήλ, κράτος που δεν αναγνωρίζεται από την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Ευσεβής πόθος» η εξομάλυνση σχέσεων Τεχεράνης-Τελ Αβίβ

Ωστόσο, ο Αραγτσί επανέλαβε σήμερα την υποστήριξη της χώρας του στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

"Πάντα υποστηρίζαμε κάθε σχέδιο ή μέτρο που θα μπορούσε να θέσει τέλος σε αυτά τα εγκλήματα κατά του λαού της Γάζας, να θέσει τέλος σε αυτή τη γενοκτονία", τόνισε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Παράλληλα, ο Αραγτσί χαρακτήρισε "ευσεβή πόθο" την πιθανότητα εξομάλυνσης των σχέσεων με το Ισραήλ, όπως πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, ο Τραμπ δήλωσε: "Ποιος ξέρει, ίσως ακόμη και το Ιράν να μπορέσει να προσχωρήσει", αναφερόμενος στις Συμφωνίες του Αβραάμ — την ειρηνευτική συμφωνία που υπογράφηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, βάσει της οποίας το Ισραήλ εξομάλυνε τις διπλωματικές σχέσεις με τέσσερα μουσουλμανικά κράτη.

"Το Ιράν δεν θα αναγνωρίσει ποτέ ένα κατοχικό καθεστώς που έχει διαπράξει γενοκτονία και έχει σκοτώσει παιδιά", τόνισε ο Ιρανός υπουργός.

Μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, το παλαιστινιακό ζήτημα αποτελεί για την Τεχεράνη έναν από τους πυλώνες της εξωτερικής της πολιτικής.

Το Ιράν και το Ισραήλ συγκρούστηκαν στρατιωτικά τον περασμένο Ιούνιο κατά τη διάρκεια ενός πολέμου 12 ημερών, ο οποίος ξέσπασε με την αιφνιδιαστική επίθεση του Ισραήλ κατά του ιρανικού εδάφους. Υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί, επιστήμονες που συνδέονταν με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και εκατοντάδες πολίτες σκοτώθηκαν στη σύγκρουση αυτή, η οποία έληξε με κατάπαυση του πυρός.

