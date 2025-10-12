Ιράν: Έλαβε το μήνυμα του Ισραήλ ότι δεν επιθυμεί αναζωπύρωση της σύγκρουσης - Ο ρόλος του Πούτιν

Ο Νετανιάχου «υπογράμμισε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να ξαναρχίσει τον πόλεμο με το Ιράν».

Ιράν: Έλαβε το μήνυμα του Ισραήλ ότι δεν επιθυμεί αναζωπύρωση της σύγκρουσης - Ο ρόλος του Πούτιν
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι η χώρα του έλαβε μήνυμα από τη Ρωσία σύμφωνα με το οποίο το Ισραήλ δεν επιθυμεί νέα στρατιωτική αναμέτρηση με την Τεχεράνη. Το μήνυμα φέρεται να διαβιβάστηκε λίγους μήνες μετά τον πόλεμο του Ιουνίου, που διήρκησε 12 ημέρες.

«Φαίνεται ότι πριν από τρεις ή τέσσερις ημέρες υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν», δήλωσε ο Αραγτσί. Όπως πρόσθεσε, ο Νετανιάχου «υπογράμμισε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να ξαναρχίσει τον πόλεμο με το Ιράν».

Το μήνυμα δόθηκε μέσω Ρωσίας

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, το μήνυμα μεταφέρθηκε επισήμως μέσω της ρωσικής πλευράς και γνωστοποιήθηκε στον Ιρανό πρέσβη στη Μόσχα. Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, ενώ η Ρωσία φαίνεται να επιχειρεί να διατηρήσει δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

