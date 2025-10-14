Μίκαελ Σουμάχερ: Ευχάριστα νέα για τον Γερμανό θρύλο της Formula 1 - Τι αποκάλυψε δημοσιογράφος

Η υγεία του Μίκαελ Σουμάχερ, φαίνεται να έχει παρουσιάσει μια μικρή βελτίωση, καθώς ο θρύλος της Formula 1 κατάφερε να υπογράψει τα αρχικά του σε ένα κράνος, για φιλανθρωπικό σκοπό, όπως αποκάλυψε ένας Γάλλος δημοσιογράφος.

«Δεν θα έλεγα ότι είναι καλά, αλλά ίσως ότι είναι λίγο καλύτερα», είπε ο δημοσιογράφος της L'Equipe, Stefan L'Hermitte, στο RTL.

Όπως σημείωσε, ο L'Hermitte: «Φέτος κατάφερε να υπογράψει ένα κράνος! Ήταν για την φιλανθρωπική εκδήλωση «Race Against Dementia» του Jackie Stewart. Μήπως η σύζυγός του του κράτησε το χέρι; Δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα θετικό σημάδι για τον Μίκαελ».

Σύμφωνα με την Daily Mail, η σύζυγός του Σουμάχερ, η Κορίνα, τον βοήθησε να γράψει τα αρχικά του στο κράνος.

Ο Μίκαελ Σουμάχερ υπέγραψε, με την βοήθεια της συζυγού του, τα αρχικά του «M.S.» σε ένα κράνος Daily Mail

Πέρα από αυτήν την θετική είδηση, η υγεία του θρύλου της F1 δεν έχει παρουσιάσει κάποια άλλη βελτίωση, όπως ανέφερε ο L'Hermitte.

«Η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν τον έχουμε δει να περπατάει και δεν μπορεί να μιλήσει. Ξέρουμε ότι μπορεί να αναπνέει και μπορεί να αλληλεπιδρά με την οικογένειά του, αλλά δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι είναι καλά».

Το 2013, ο Μίκαελ Σουμάχερ είχε ένα σοβαρό ατύχημα σκι κατά την διάρκεια οικογενειακών διακοπών στο Μεριμπέλ της Γαλλίας, και από τότε δεν έχει εμφανιστεί δημόσια.

Ο Σουμάχερ είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους οδηγούς της F1 όλων των εποχών, έχοντας κατακτήσει επτά παγκόσμια πρωταθλήματα, το 1994, το1995, το 2000, το 2001, το 2002, το 2003 και το 2004.

