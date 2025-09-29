Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

Ελάχιστες πληροφορίες είναι γνωστές για την κατάσταση της υγείας του μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε σε πίστα σκι το 2013

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής
Ο επτάκις πρωταθλητής της Formula 1, Μίκαελ Σουμάχερ, φέρεται να έκανε μια σπάνια επίσκεψη στην Ελβετία για να βρεθεί δίπλα στην κόρη του πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής, σύμφωνα με τη βρετανική Sun.

Ο Σουμάχερ, 56 ετών, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους οδηγούς όλων των εποχών, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Formula 1 επτά φορές – ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του ο Λιούις Χάμιλτον.

Ωστόσο, ελάχιστες πληροφορίες είναι γνωστές για την κατάσταση της υγείας του μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε σε πίστα σκι το 2013.

Τότε, ο Γερμανός είχε τεθεί σε τεχνητό κώμα λόγω σοβαρών τραυματισμών, ενώ έκανε σκι εκτός πίστας στα Γαλλικά Άλπεις, στο θέρετρο Méribel. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC εκείνη την περίοδο, ο 44χρονος τότε Σουμάχερ χτύπησε το κεφάλι του σε βράχο ενώ σκιέρ εκτός πίστας μαζί με τον γιο του και διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ο Σουμάχερ επέστρεψε στο σπίτι του τον Σεπτέμβριο του 2014, αλλά από τότε η οικογένειά του παραμένει ιδιαίτερα διακριτική σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Σε ντοκιμαντέρ του Netflix το 2021, η σύζυγός του, Κορίνα, είχε αναφέρει ότι «αυτός δείχνει κάθε μέρα ότι είναι δυνατός» και ότι «προσπαθούμε να συνεχίσουμε ως οικογένεια».

Για την ιατρική του κατάσταση, η Κορίνα τόνισε: «Το ιδιωτικό είναι ιδιωτικό, όπως πάντα έλεγε. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να μπορεί να συνεχίσει να απολαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερο την ιδιωτική του ζωή. Ο Μίκαελ πάντα μας προστάτευε και τώρα εμείς προστατεύουμε τον Μίκαελ».

Πάνω από μια δεκαετία μετά, η κατάσταση της υγείας του παραμένει ασαφής, ενώ ελάχιστοι έχουν επιτραπεί να επισκεφθούν το σπίτι της οικογένειας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Telegraph νωρίτερα φέτος, μόνο τρία άτομα εκτός στενού κύκλου της οικογένειας έχουν δικαίωμα επίσκεψης: ο Γάλλος αγωνιστικός εκτελεστικός Jean Todt, ο πρώην τεχνικός διευθυντής της Ferrari Ross Brawn και ο πρώην οδηγός F1 Gerhard Berger – αν και αυτό δεν επιβεβαιώνεται επισήμως από την οικογένεια Σουμάχερ.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun τον Απρίλιο, ο θρύλος της F1 φέρεται πρόσφατα να ταξίδεψε για να δει την πρώτη του εγγονή. Ο Γερμανός φέρεται να πέταξε από τη βίλα της οικογένειας στη Μαγιόρκα στην Ελβετία για να βρεθεί δίπλα στην κόρη του, Gina-Maria, πριν αυτή φέρει στον κόσμο το μωρό Millie τον Μάρτιο.

Ο Μίκαελ έχει δύο παιδιά, με τον γιο του Mick να ακολουθεί τα βήματά του στον χώρο των αγώνων. Ο 26χρονος Mick έχει συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA για την Alpine, ενώ προηγουμένως αγωνίστηκε για τη Haas στην F1 και ήταν αναπληρωματικός οδηγός για τις Mercedes και McLaren το 2023.

Σύμφωνα με την Independent, ο 26χρονος θα συμμετάσχει σε δοκιμές της IndyCar τον επόμενο μήνα, αναζητώντας μια νέα πρόκληση στην καριέρα του. Αναφέρθηκε ότι είχε εξετάσει επιστροφή στη Formula 1 με τη νέα ομάδα Cadillac ενόψει της σεζόν 2026, αλλά η αμερικανικών συμφερόντων ομάδα επέλεξε να εκπροσωπηθεί από τους Valtteri Bottas και Colton Herta, με τον Herta ως δοκιμαστικό οδηγό.

