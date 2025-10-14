ΗΠΑ: Τεράστια κύματα και πλημμύρες εξαιτίας ισχυρών ανέμων - Βίντεο

Ισχυροί ΒΑ άνεμοι έπληξαν το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής ακτής καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, κλείνοντας παραλίες από τη Βιρτζίνια μέχρι τη Νέα Υόρκη και προκαλώντας παράκτιες πλημμύρες σε περιοχές που έχουν πληγεί από καταιγίδες και οι οποίες πρόσφατα αντιμετώπισαν πλημμύρες από διαδοχικούς τυφώνες που έπληξαν την ανατολική ακτή των ΗΠΑ.

A massive nor’easter pummeled the U.S. East Coast, with 16-foot waves hitting Long Beach and winds gusting up to 45 mph.



From the Carolinas to New York, relentless surf and flooding battered coastal areas. The storm is now moving offshore, but erosion and high surf warnings… pic.twitter.com/Wkx7mBgwqA — TheCommonVoice (@MaxRumbleX) October 14, 2025

Το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε με έντονες βροχοπτώσεις στα νοτιοανατολικά, οι οποίες προκάλεσαν πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές του Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας. Οι δρόμοι πλημμύρισαν με νερό, με αποτέλεσμα να κλείσουν δρόμοι στην πόλη.

A high impact nor'easter arrived in the Tri-State Area on Sunday into Monday, packing damaging winds, rain and coastal flood concerns. New Jersey, along with New York City and surrounding regions were under a state of emergency. Meteorologist @RobMarciano is tracking the storm.… pic.twitter.com/Zrm4InEJGr — CBS Evening News (@CBSEveningNews) October 13, 2025

Μερικές από τις πιο ισχυρές ριπές ανέμου αναφέρθηκαν από τις Καρολίνες το Σαββατοκύριακο, με μια ριπή 58 μίλια/ώρα στο Πάιν Άιλαντ της Βόρειας Καρολίνας , και ριπές πάνω από 50 μίλια/ώρα σε πολλές άλλες τοποθεσίες κατά μήκος των παράκτιων περιοχών.

SCENE: A powerful nor'easter battered #NewJersey's coastline, unleashing moderate to major #flooding that submerged streets, eroded beaches, and prompted a statewide state of emergency. pic.twitter.com/nMvLFPPJak — ShanghaiEye?official (@ShanghaiEye) October 14, 2025

Κατά μήκος των Outer Banks της Βόρειας Καρολίνας, συνεργεία οδικής βοήθειας του Υπουργείου Μεταφορών εργάστηκαν πυρετωδώς για να καθαρίσουν τον Αυτοκινητόδρομο 12 για τις πληγείσες από την καταιγίδα περιοχές του νησιού Hatteras.

Τμήματα του αυτοκινητόδρομου έκλεισαν την Κυριακή λόγω σημαντικών πλημμυρών.

Η ανταποκρίτρια καιρού του FOX, Katie Byrne, έκανε ρεπορτάζ από το Μπάξτον της Βόρειας Καρολίνας, όπου εννέα σπίτια κατέρρευσαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες από τις παράκτιες πλημμύρες και τη διάβρωση που προκλήθηκε από πολλαπλά τροπικά συστήματα στον Ατλαντικό. Ένα ακόμη σπίτι φάνηκε να κινδυνεύει να καταρρεύσει με τον τελευταίο γύρο αδυσώπητων κυμάτων.

Οι επιπτώσεις του βορειοανατολικού ανέμου σάρωσαν μέχρι την ακτή, καθώς οι παραθαλάσσιες κοινότητες προετοιμάζονταν για τους ανέμους και τις παράκτιες πλημμύρες που θα ακολουθούσαν.

Σημαντικές πλημμύρες λόγω παλίρροιας προβλεπόταν να κορυφωθούν στη Βιρτζίνια την Κυριακή και να συνεχιστούν τη Δευτέρα. Η ανταποκρίτρια καιρού του FOX, Μπράντι Κάμπελ, βρισκόταν στη Βιρτζίνια Μπιτς , όπου οι αξιωματούχοι ανησυχούσαν για πλημμύρες ποταμών λόγω παλίρροιας.

NOR’EASTER ROCKS SHORE: Photos from Long Beach, New York; Manasquan and Ocean City, New Jersey and Long Neck, Delaware show the continued coastal flooding and big surf from this relentless nor’easter. pic.twitter.com/OycVU1Pglc — FOX Weather (@foxweather) October 14, 2025

Στο Όσιαν Σίτι του Μέριλαντ , ο ανταποκριτής καιρού του FOX, Ρόμπερτ Ρέι, παρακολούθησε την ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών την Κυριακή το πρωί. Κύματα κάλυπταν την αμμώδη παραλία και άνεμοι με ταχύτητα σχεδόν 80 χλμ/ώρα σαρώνουν την περιοχή.

Τη Δευτέρα, τα κύματα συνέχισαν να χτυπούν την ακτογραμμή.

Nor’easter screaming at Manasquan Inlet on the Point Pleasant side. People sure turned out to see. This is always a wild spot during storms. And this was high tide. Soon after I shot this the police closed the street down. @abc7ny pic.twitter.com/qR9cUBVPqY — MichelleCharlesworth (@mcharlesworth7) October 13, 2025

Μέχρι την Κυριακή, οι άνεμοι και τα άγρια κύματα έφτασαν στην περιοχή του Τζέρσεϊ Σορ, με μεγάλα κύματα να χτυπούν περιοχές στις κομητείες Όσιαν και Μόνμουθ. Ο παραλιακός δρόμος στο Σίσαϊντ Χάιτς έκλεισε ενόψει των χειρότερων επιπτώσεων.

Η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 95 χιλιόμετρα την ώρα στον φάρο Barnegat στο Long Beach Island την Κυριακή και συνέχισαν να πλήττουν την ακτή του Τζέρσεϊ με συνεχείς ανέμους΄έντασης 50 χιλιομέτρων την ώρα τη Δευτέρα.

ANGRY OCEAN: High surf beats against the shore of Manasquan, New Jersey, on Monday as a nasty nor'easter pounds the Northeast with high winds and heavy rain. pic.twitter.com/rn44xZ9BJX — FOX Weather (@foxweather) October 13, 2025

Το Νιου Τζέρσεϊ τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενόψει των χειρότερων καιρικών φαινομένων. Την Κυριακή, η Νέα Υόρκη τέθηκε επίσης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η απειλή ανέμων και πλημμυρών από τον βορειοανατολικό τυφώνα συνεχίστηκε τη Δευτέρα, βορειότερα, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης και της Νέας Αγγλίας.

