ΗΠΑ: Τεράστια κύματα και πλημμύρες εξαιτίας ισχυρών ανέμων - Βίντεο
Οι ισχυροί άνεμοι έπληξαν το μεγαλύτερο μέρος των ανατολικών ακτών των ΗΠΑ, κλείνοντας παραλίες και προκαλώντας πλημμύρες
Ισχυροί ΒΑ άνεμοι έπληξαν το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής ακτής καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, κλείνοντας παραλίες από τη Βιρτζίνια μέχρι τη Νέα Υόρκη και προκαλώντας παράκτιες πλημμύρες σε περιοχές που έχουν πληγεί από καταιγίδες και οι οποίες πρόσφατα αντιμετώπισαν πλημμύρες από διαδοχικούς τυφώνες που έπληξαν την ανατολική ακτή των ΗΠΑ.
Το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε με έντονες βροχοπτώσεις στα νοτιοανατολικά, οι οποίες προκάλεσαν πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές του Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας. Οι δρόμοι πλημμύρισαν με νερό, με αποτέλεσμα να κλείσουν δρόμοι στην πόλη.
Μερικές από τις πιο ισχυρές ριπές ανέμου αναφέρθηκαν από τις Καρολίνες το Σαββατοκύριακο, με μια ριπή 58 μίλια/ώρα στο Πάιν Άιλαντ της Βόρειας Καρολίνας , και ριπές πάνω από 50 μίλια/ώρα σε πολλές άλλες τοποθεσίες κατά μήκος των παράκτιων περιοχών.
Κατά μήκος των Outer Banks της Βόρειας Καρολίνας, συνεργεία οδικής βοήθειας του Υπουργείου Μεταφορών εργάστηκαν πυρετωδώς για να καθαρίσουν τον Αυτοκινητόδρομο 12 για τις πληγείσες από την καταιγίδα περιοχές του νησιού Hatteras.
Τμήματα του αυτοκινητόδρομου έκλεισαν την Κυριακή λόγω σημαντικών πλημμυρών.
Η ανταποκρίτρια καιρού του FOX, Katie Byrne, έκανε ρεπορτάζ από το Μπάξτον της Βόρειας Καρολίνας, όπου εννέα σπίτια κατέρρευσαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες από τις παράκτιες πλημμύρες και τη διάβρωση που προκλήθηκε από πολλαπλά τροπικά συστήματα στον Ατλαντικό. Ένα ακόμη σπίτι φάνηκε να κινδυνεύει να καταρρεύσει με τον τελευταίο γύρο αδυσώπητων κυμάτων.
Οι επιπτώσεις του βορειοανατολικού ανέμου σάρωσαν μέχρι την ακτή, καθώς οι παραθαλάσσιες κοινότητες προετοιμάζονταν για τους ανέμους και τις παράκτιες πλημμύρες που θα ακολουθούσαν.
Σημαντικές πλημμύρες λόγω παλίρροιας προβλεπόταν να κορυφωθούν στη Βιρτζίνια την Κυριακή και να συνεχιστούν τη Δευτέρα. Η ανταποκρίτρια καιρού του FOX, Μπράντι Κάμπελ, βρισκόταν στη Βιρτζίνια Μπιτς , όπου οι αξιωματούχοι ανησυχούσαν για πλημμύρες ποταμών λόγω παλίρροιας.
Στο Όσιαν Σίτι του Μέριλαντ , ο ανταποκριτής καιρού του FOX, Ρόμπερτ Ρέι, παρακολούθησε την ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών την Κυριακή το πρωί. Κύματα κάλυπταν την αμμώδη παραλία και άνεμοι με ταχύτητα σχεδόν 80 χλμ/ώρα σαρώνουν την περιοχή.
Τη Δευτέρα, τα κύματα συνέχισαν να χτυπούν την ακτογραμμή.
Μέχρι την Κυριακή, οι άνεμοι και τα άγρια κύματα έφτασαν στην περιοχή του Τζέρσεϊ Σορ, με μεγάλα κύματα να χτυπούν περιοχές στις κομητείες Όσιαν και Μόνμουθ. Ο παραλιακός δρόμος στο Σίσαϊντ Χάιτς έκλεισε ενόψει των χειρότερων επιπτώσεων.
Η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 95 χιλιόμετρα την ώρα στον φάρο Barnegat στο Long Beach Island την Κυριακή και συνέχισαν να πλήττουν την ακτή του Τζέρσεϊ με συνεχείς ανέμους΄έντασης 50 χιλιομέτρων την ώρα τη Δευτέρα.
Το Νιου Τζέρσεϊ τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενόψει των χειρότερων καιρικών φαινομένων. Την Κυριακή, η Νέα Υόρκη τέθηκε επίσης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Η απειλή ανέμων και πλημμυρών από τον βορειοανατολικό τυφώνα συνεχίστηκε τη Δευτέρα, βορειότερα, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης και της Νέας Αγγλίας.
*Πηγή: forecastweather.gr