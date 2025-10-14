ΗΠΑ: Γατάκι-«υπάλληλος» καταστήματος στο Ρίτσμοντ βρέθηκε σε διπλανή πολιτεία μετά από έναν μήνα!

Η πιο σεβαστή «υπάλληλος» στο Lowe's, ένα κατάστημα για είδη σπιτιού, στο Ρίτσμοντ των ΗΠΑ είναι φιλική, αξιόπιστη και γλυκιά, αν και κάπως τεμπέλα. Είναι επίσης...γάτα.

Η Francine, η γάτα, ζει στο Lowe's της οδού West Broad Street από το 2017, όταν μπήκε για πρώτη φορά στο κατάστημα ως αδέσποτη. Οι υπάλληλοι ταΐζουν και φροντίζουν την λευκή αυτή γάτα, η οποία εκτιμάται ότι είναι 12 ή 13 ετών, ενώ οι πελάτες την «ποτίζουν» με την αγάπη τους.

«Περίπου το 75% των πελατών μας, πριν ψωνίσουν, θα σταματήσουν για να την χαϊδέψουν», είπε στην Washington Post, ο διευθυντής του καταστήματος Mike Sida. «Είναι εξαιρετικά φιλική και αγαπά τους ανθρώπους».

«Πολλοί άνθρωποι έρχονται εδώ μόνο για να επισκεφθούν τη Francine», πρόσθεσε.

Η Francine με υπαλλήλους της Lowe's Lowe's

Αλλά στα μέσα Σεπτεμβρίου, η Francine σταμάτησε να εμφανίζεται στο κατάστημα και κανείς δεν την είχε δει για μέρες. Η Francine είχε εξαφανιστεί.

Ο Chas Nabi, που επισκέπτεται συχνά τη Francine, έμαθε για την εξαφάνισή της από έναν υπάλληλο του καταστήματος και ήθελε να βοηθήσει να την βρουν.

Ο Nabi και η φίλη του, Elise Gilmore, που επίσης επισκέπτεται τη Francine, χρησιμοποίησαν το Instagram για να διαδώσουν την είδηση της εξαφάνισης της αγαπητής γατούλας. Άνοιξαν έναν λογαριασμό, όπου η είδηση διαδόθηκε γρήγορα, αφού κατάφεραν να συγκεντρώσουν χιλιάδες ακόλουθους την πρώτη μέρα.

https://www.instagram.com/p/DPJs19nDh-E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το προσωπικό του Lowe's, για να βοηθήσει να βρεθεί η γάτα, κοίταξαν τις κάμερες του καταστήματος για να δουν ποιες ήταν οι τελευταίες κινήσεις της Francine. Το CCTV αποκάλυψε ότι η Francine είχε μπει στο πίσω μέρος ενός φορτηγού διανομής, το οποίο κατευθυνόταν 85 μίλια νότια προς το Garysburg της Βόρειας Καρολίνας.

Αμέσως, εθελοντές ταξίδεψαν στην Βόρεια Καρολίνα και άρχισαν να κολλούν παντού αφίσες με το πρόσωπο της Francine, ενώ μια φιλοζωική οργάνωση έστησε παγίδες γύρω από την εγκατάσταση στην οποία κατευθύνθηκε το φορτηγό, ελπίζοντας να προσελκύσει τη γάτα. Ωστόσο, η Francine δεν ήταν πουθενά.

Η Lowe's έστειλε θερμικά drones στην εγκατάσταση και εγκατέστησε θερμικές κάμερες, ελπίζοντας να εντοπίσει τη γάτα.

Επιτέλους, στις 4 Οκτωβρίου -έναν ολόκληρο μήνα μετά την εξαφάνιση της Francine- η ίδια εντοπίστηκε από τις κάμερες ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του Garysburg.

Στις 4 Οκτωβρίου, η Francine εντοπίστηκε από τις κάμερες ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του Garysburg Lowe's

Αφού έμαθαν για την είδηση, ο Sida και ο Wayne Schneider, ένας συνεργάτης του Lowe's που τάιζε την Francine κάθε πρωί, μπήκαν στο αυτοκίνητο για να πάνε να την φέρουν σπίτι.

Μετά από πολλές ημέρες έντονων προσπαθειών για να παγιδεύσουν την Francine, επιτέλους τα κατάφεραν.

«Έκλαιγε λίγο όταν την βρήκαμε», είπε ο Schneider. «Μετά απλά μπήκε στην αγκαλιά μου και ένιωσα χαρά».

Επιστρέφοντας στο κατάστημα, η Francine επισκέφτηκε πρώτα τον κτηνίατρο, ο οποίος της έδωσε το «πράσινο φως», αφού ήταν υγιέστατη.

Η στιγμή που η Francine επέστρεψε στο κατάστημα Lowe's/AP

