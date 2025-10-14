«Πόλεμος» στα λιμάνια: ΗΠΑ, Κίνα επιβάλλουν δασμούς, απειλώντας με αναταραχή στις θάλασσες

Οι ΗΠΑ και η Κίνα θα αρχίσουν από σήμερα (14/10) να χρεώνουν πρόσθετα λιμενικά τέλη σε πλοία που μεταφέρουν τα πάντα, από παιχνίδια μέχρι αργό πετρέλαιο, καθιστώντας την ανοιχτή θάλασσα βασικό μέτωπο στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Η Κίνα δήλωσε ότι είχε αρχίσει να εισπράττει τις ειδικές χρεώσεις σε πλοία που ανήκουν, λειτουργούν, κατασκευάζονται ή φέρουν σημαία των ΗΠΑ, αλλά διευκρίνισε ότι τα πλοία κινεζικής κατασκευής θα εξαιρούνται από τους δασμούς.

Σε λεπτομέρειες που δημοσιεύθηκαν από τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα CCTV, η Κίνα διευκρίνισε συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με τις εξαιρέσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης άδεια πλοία που εισέρχονται σε κινεζικά ναυπηγεία για επισκευή.

Τα επιπλέον λιμενικά τέλη που επιβάλλονται από την Κίνα θα εισπράττονται στο πρώτο λιμάνι εισόδου σε ένα μόνο ταξίδι ή για τα πρώτα πέντε ταξίδια εντός ενός έτους, μετά από έναν ετήσιο κύκλο χρέωσης που ξεκινά στις 17 Απριλίου. Στις αρχές του έτους, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σχέδια για την επιβολή δασμών σε πλοία που συνδέονται με την Κίνα, με στόχο να χαλαρώσει τον έλεγχο της χώρας στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία και να ενισχύσει τη ναυπηγική βιομηχανία των ΗΠΑ.

Μια έρευνα κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Κίνα χρησιμοποιεί αθέμιτες πολιτικές και πρακτικές για να κυριαρχήσει στους παγκόσμιους ναυτιλιακούς, logistics και ναυπηγικούς τομείς, ανοίγοντας τον δρόμο για αυτές τις κυρώσεις.

Οι ΗΠΑ έχουν προγραμματίσει επίσης να ξεκινήσουν την είσπραξη τελών στις 14 Οκτωβρίου. Οι αναλυτές αναμένουν ότι η κινεζικής ιδιοκτησίας εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων COSCO θα επηρεαστεί περισσότερο, επωμιζόμενη σχεδόν το ήμισυ του αναμενόμενου κόστους των 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων αυτού του τμήματος από αυτά τα τέλη το 2026.

Η Κίνα αντέδρασε την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι θα επιβάλει τα δικά της λιμενικά τέλη σε πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ από την ίδια ημέρα. Ο αναλυτής της Jefferies, Oμαρ Νόκτα, σημείωσε ότι το 13% των δεξαμενόπλοιων αργού και το 11% των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον παγκόσμιο στόλο θα επηρεαστούν.

«Αυτή το πινγκ πονγκ παγιδεύει και τις δύο οικονομίες σε μια σπείρα θαλάσσιας φορολογίας που κινδυνεύει να διαταράξει τις παγκόσμιες ροές εμπορευματικών μεταφορών», ανέφερε σε ερευνητικό σημείωμα η Xclusiv Shipbrokers.

Σε αντίποινα κατά του περιορισμού των εξαγωγών κρίσιμων ορυκτών από την Κίνα, ο Τραμπ απείλησε την Παρασκευή να επιβάλει πρόσθετους δασμούς 100% σε προϊόντα από την Κίνα και να επιβάλει νέους ελέγχους στις εξαγωγές «οποιουδήποτε και όλων των κρίσιμων λογισμικών» έως την 1η Νοεμβρίου.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης λίγες ώρες αργότερα προειδοποίησαν ότι οι χώρες που θα ψηφίσουν υπέρ ενός σχεδίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη από την ωκεάνια ναυτιλία αυτή την εβδομάδα θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κυρώσεις, απαγορεύσεις λιμένων ή τιμωρητικές χρεώσεις πλοίων. Η Κίνα έχει υποστηρίξει δημόσια το σχέδιο του ΙΜΟ.

«Η εργαλειοποίηση τόσο της εμπορικής όσο και της περιβαλλοντικής πολιτικής σηματοδοτεί ότι η ναυτιλία έχει μετατραπεί από ουδέτερος αγωγός του παγκόσμιου εμπορίου σε άμεσο μέσο πολιτικής», δήλωσε η Xclusiv. Οι μετοχές της εισηγμένης στο χρηματιστήριο της Σαγκάης COSCO σημείωσαν άνοδο άνω του 2% στις πρώτες συναλλαγές σήμερα Τρίτη (13/10).

Διαβάστε επίσης