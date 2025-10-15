Ιστορική απόφαση του ΟΗΕ: Τα δάση του Σουρινάμ θα προστατεύονται από τον νόμο

Σε μια ιστορική απόφαση, η Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) όρισε ότι τα δάση του Σουρινάμ θα προστατεύονται από το νόμο.

Η απόφαση ελήφθη στη Νέα Υόρκη πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ και χαιρετίστηκε ως ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια προστασίας του 30% όλων των φυσικών τοπίων της Γης.

Το Σουρινάμ, η πρώην ολλανδική αποικία που βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Νότιας Αμερικής, συνορεύει με τη Βραζιλία στα νότια και τη Γουιάνα στα δυτικά και είναι διάσημο γιατί διαχέεται από τεράστιες εκτάσεις του Αμαζονίου.

«Κατανοούμε και αποδεχόμαστε την τεράστια ευθύνη της διαχείρισης πάνω από 25 εκατομμυρίων στρεμμάτων τροπικού δάσους...», δήλωσε η πρόεδρος του Σουρινάμ, Τζένιφερ Γκίρλινγκς-Σίμονς. «Και λόγω αυτής της ευθύνης, οραματιζόμαστε μια οικονομία που θα τροφοδοτείται από τα πλούσια δάση και τη βιοποικιλότητά μας».

Το 90% της χώρας καλύπτεται από τροπικά δάση του Αμαζονίου, του μεγαλύτερου τροπικού δάσους στον κόσμο, ενός οικοσυστήματος που εκτείνεται σε 9 χώρες. Ως αποτέλεσμα, είναι ένα από τα τρία κράτη που χαρακτηρίζονται ως «δεξαμενές άνθρακα», που σημαίνει ότι απορροφούν περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από ό,τι εκπέμπουν.

Η «Re:wild», μια οργάνωση προστασίας του περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται ενεργά στον Αμαζόνιο και σε άλλες περιοχές της Νότιας Αμερικής, αναφέρει ότι σε ολόκληρη τη χώρα ζουν περισσότερα από 700 είδη πουλιών, 100 είδη αμφιβίων και πολλά θηλαστικά, όπως ταπίροι, τζάγκουαρ, γιγάντιες βίδρες και 8 διαφορετικά είδη πρωτευόντων.

«Εργάζομαι στο Σουρινάμ εδώ και 50 χρόνια και είμαι πολύ ευχαριστημένος που η πρόεδρος Γκίρλινγκς-Σίμονς ανέλαβε αυτή την ιστορική και άνευ προηγουμένου δέσμευση να διατηρήσει την δασική κάλυψη της χώρας σε αυτό το επίπεδο μέσα στους πρώτους δύο μήνες της θητείας της», δήλωσε ο Russell Mittermeier, επικεφαλής της Re:wild.

«Αυτό θέτει ένα νέο πρότυπο για την περιοχή του Αμαζονίου στο σύνολό της, η οποία έχει υποστεί σοβαρή αποδάσωση τις τελευταίες δεκαετίες», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Good News Network

