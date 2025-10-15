Άλεκ Μπάλντουιν: Το βίντεο του τροχαίου ατυχήματος διαψεύδει τους ισχυρισμούς του

Αποκλειστικό βίντεο που προβλήθηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax από το τροχαίο ατύχημα του Άλεκ Μπάλντουιν αντικρούει την εκδοχή του ηθοποιού για το πώς συνέβη το περιστατικό.

Το υλικό, που προέρχεται από την κάμερα στο ταμπλό ενός απορριμματοφόρου στο οποίο ο Μπάλντουιν είχε ρίξει την ευθύνη, φαίνεται να δείχνει το όχημα να πραγματοποιεί μια δεξιά στροφή προς τον αυτοκινητόδρομο Montauk στο East Hampton της Νέας Υόρκης. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το λευκό Range Rover —που οδηγούσε ο 67χρονος Μπάλντουιν— εμφανίζεται να προσπαθεί να κινηθεί δεξιά του φορτηγού, περνάει πάνω από το κράσπεδο και καταλήγει να χτυπά με δύναμη πάνω σε δέντρο.

NEWSMAX has obtained exclusive dashcam video footage of the Alec Baldwin crash on Eastern Long Island showing the actor crashing into a mailbox and a tree, contradicting his claim about the incident. pic.twitter.com/TjzEFxz1s4 — NEWSMAX (@NEWSMAX) October 14, 2025

Ο ηθοποιός, που οδηγούσε το αυτοκίνητο της συζύγου του, Ιλαρία Μπάλντουιν, με συνοδηγό τον αδελφό του και επίσης ηθοποιό Στίβεν Μπάλντουιν, δεν τραυματίστηκε.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο μετά το ατύχημα, ανέφερε ότι «ένα απορριμματοφόρο, στο μέγεθος φάλαινας» τον είχε κόψει απότομα: «Σήμερα το πρωί είχα ένα τροχαίο. Κάποιος με έκοψε. Ένα τεράστιο απορριμματοφόρο, το μεγαλύτερο που έχω δει ποτέ. Προσπάθησα να το αποφύγω και έπεσα πάνω σ’ ένα δέντρο. Διέλυσα το αυτοκίνητο της γυναίκας μου, αλλά είμαι καλά, και ο αδερφός μου είναι καλά. Όλα καλά», είπε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/reel/DPxMpfBDnpN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ωστόσο, το βίντεο που παρουσίασε το Newsmax δείχνει μια διαφορετική εικόνα. Σύμφωνα με το δίκτυο, το φορτηγό «δεν φαίνεται να εμποδίζει την πορεία του Μπάλντουιν», ενώ η κάμερα καταγράφει το Range Rover να προσπαθεί να παρακάμψει το φορτηγό αφού εκείνο είχε ήδη ολοκληρώσει τη στροφή του. Δεν καταγράφεται καμία ένδειξη ότι το φορτηγό ανάγκασε τον ηθοποιό να αλλάξει λωρίδα ή να κάνει ελιγμό αποφυγής· λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το SUV φαίνεται να χάνει τον έλεγχο και να προσκρούει στο δέντρο.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση των δύο αδελφών στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Hamptons, όπου προωθούσαν το κοινό τους podcast με τίτλο One Bad Movie