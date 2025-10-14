Τροχαίο με το αυτοκίνητο της γυναίκας του είχε ο Άλεκ Μπάλντουιν - Η ανάρτησή του στο Instagram

Τροχαίο ατύχημα με το αυτοκίνητο της γυναίκας του είχε ο Άλεκ Μπάλντουιν τη Δευτέρα (13/10), όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με δέντρο στη Νέα Υόρκη, στο ανατολικό Χάμπτον, σύμφωνα με τις αρχές.

Το μπροστινό μέρος του SUV του υπέστη ζημιές, αλλά ο Μπάλντουιν δεν τραυματίστηκε, πρόσθεσαν οι αρχές. Ο αδελφός του, ο επίσης ηθοποιός Στίβεν Μπάλντουιν, βρισκόταν επίσης στο αυτοκίνητο τη στιγμή του ατυχήματος και δεν τραυματίστηκε.

Ο Άλεκ Μπάλντουιν δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Instagram μετά το ατύχημα και αναφέρθηκε εν συντομία στο συμβάν.

Το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου υπέστη ζημιές. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Matt Agudo/INSTARimages

«Θέλω απλώς να δημοσιεύσω ένα σύντομο μήνυμα», ξεκίνησε. «Έλαβα πολλές ερωτήσεις σχετικά με το αυτοκίνητό μου σήμερα το πρωί — είχα ένα τροχαίο ατύχημα σήμερα το πρωί. Είμαι καλά».

«Ο αδελφός μου, ο Στίβεν, ήρθε να με επισκεφτεί», πρόσθεσε, λέγοντας ότι πέρασαν το Σαββατοκύριακο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Χάμπτονς.

Είπε ότι ένα «σκουπιδιάρικο μεγάλο σαν φάλαινα» του έκοψε τον δρόμο.

https://www.instagram.com/reel/DPxMpfBDnpN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Για να αποφύγω να το χτυπήσω, χτύπησα ένα δέντρο», είπε. «Χτύπησα ένα μεγάλο, χοντρό δέντρο. Και κατέστρεψα το αυτοκίνητό μου — το αυτοκίνητο της γυναίκας μου. Τράκαρα το αυτοκίνητο της γυναίκας μου. Νιώθω άσχημα γι' αυτό. Αλλά όλα είναι εντάξει, εγώ είμαι καλά και ο αδελφός μου είναι καλά».

Τελείωσε το μήνυμά του ευχαριστώντας το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής που «ήρθε να με βοηθήσει». Ο Μπάλντουιν είπε ότι κατέθεσε και αναφορά σε αυτούς.

Ο ηθοποιός χτύπησε στο δέντρο για να αποφύγει να συγκρουστεί με ένα σκουπιδιάρικο. Matt Agudo/INSTARimages

«Το αυτοκίνητο της γυναίκας μου είναι αρκετά κατεστραμμένο», είπε. «Πολύ μεγάλο δέντρο, μεγάλο, χοντρό δέντρο».

Πρόσθεσε ότι θα πάει στο Λος Άντζελες για να δει την οικογένειά του και «ανυπομονεί». Ανέφερε επίσης ότι «εξακολουθεί να είναι πολύ περήφανος» για τη σύζυγό του, Χιλάρια Μπάλντουιν.

«Χιλάρια, σ' αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο», είπε. «Είμαι πολύ περήφανος για σένα».

Το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Τρίτη ότι ανταποκρίθηκε στο ατύχημα λίγο μετά το μεσημέρι της Δευτέρας.

«Ένα λευκό Range Rover του 2023, το οποίο οδηγούσε ο Άλεκ Μπάλντουιν με επιβάτη τον Στίβεν Μπάλντουιν, βρέθηκε να έχει χτυπήσει ένα δέντρο στην ανατολική πλευρά του δρόμου, ενώ προσπαθούσε να αποφύγει την στροφή ενός φορτηγού Mack του 2020, το οποίο ήταν καταχωρημένο στην National Waste Services από το Bay Shore της Νέας Υόρκης», ανέφερε η δήλωση.

Η αστυνομική δήλωση σημείωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή κλήσεις σε σχέση με το ατύχημα και «οι παράγοντες που συνέβαλαν στο ατύχημα ήταν η αντίδραση σε ένα όχημα που δεν εμπλέκεται στο ατύχημα και οι ολισθηρές και υγρές συνθήκες του δρόμου».

*Με πληροφορίες από ABC News, Pagesix

Διαβάστε επίσης