Κιάνου Ριβς για Νταϊάν Κίτον: «Ένα πολύ ξεχωριστό, μοναδικό πρόσωπο»

Ο Κιάνου Ριβς εξέφρασε τον θαυμασμό του για την Νταϊάν Κίτον, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου σε ηλικία 79 ετών. Ο ηθοποιός είχε την ευκαιρία να ζήσει από κοντά τη μαγεία της στην μεγάλη οθόνη, όταν συμπρωταγωνίστησαν στην επιτυχημένη ρομαντική κομεντί του 2003, «Something's Gotta Give».

«Απόλυτη επαγγελματίας», δήλωσε στο E! News, κατά τη διάρκεια της προβολής της νέας του ταινίας «Good Fortune» στη Νέα Υόρκη. «Ήταν πολύ καλή μαζί μου. Γενναιόδωρη καλλιτέχνης και ένα πολύ ξεχωριστό, μοναδικό πρόσωπο», συμπλήρωσε.

Ο διάσημος πρωταγωνιστής δήλωσε επίσης ευτυχής που είχε την ευκαιρία να δει την Κίτον να συνεργάζεται εκ νέου με τον Τζακ Νίκολσον στην διάσημη ταινία που φέρει την υπογραφή της Νάνσι Μάγιερς.

«Ήταν υπέροχο που είχα την ευκαιρία να τη δω μαζί με τον Τζακ Νίκολσον. Απλά λόγω της ιστορίας που μοιράζονταν και του τρόπου με τον οποίο έδειχναν την αγάπη και την στοργή που είχαν ο ένας για τον άλλον. Ήταν πραγματικά υπέροχα» σημείωσε ο Ριβς ο οποίος υποδυόταν τον Julian Mercer, έναν γοητευτικό νεαρό γιατρό και θαυμαστή της Erica Barry, της συνταξιούχου θεατρικής συγγραφέως που υποδυόταν η Κίτον.

Στην ταινία συμμετείχαν επίσης οι Αμάντα Πιτ, Φράνσις ΜακΝτόρμαντ και Τζον Φαβρό, σύμφωνα με το Variety.

