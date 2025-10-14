Νταϊάν Κίτον: Ο θλιβερός λόγος που φορούσε πάντα καπέλα

Η σταρ της μεγάλης οθόνης πέθανε το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 79 ετών, με την οικογένειά της να ζητά σε μια σύντομη δήλωση σεβασμό στην ιδιωτικότητά της.

Η Νταϊάν Κίτον έγινε διάσημη για τους ρόλους της σε ταινίες όπως το The First Wives Club, το The Godfather, το Something's Gotta Give και το Annie Hall , για τους οποίους κέρδισε ένα Όσκαρ, ένα BAFTA, δύο Χρυσές Σφαίρες και έλαβε πολλές άλλες υποψηφιότητες.

Η Κίτον εμφανίστηκε ακόμη και στο μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Ghosts» του Τζάστιν Μπίμπερ το 2021, αποδεικνύοντας ότι ήταν πολυτάλαντη προσωπικότητα.

RIP Diane Keaton



She was in Justin Bieber's music video for 'Ghost' in 2021 ?



Also in a ton of great Hollywood movies too! pic.twitter.com/Mg8FV4oUX3 — Rock The View ? (@rocktheview) October 11, 2025

Η Νταϊάν Κίτον ξεχώρισε για το στιλ της, της αίσθηση της μόδας, αλλά και για την τάση της στις δημόσιες εμφανίσεις της να φοράει καπέλο.

Πριν από λίγα χρόνια, αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο αυτής της «συνήθειάς» της, αιφνιδιάζοντας τους θαυμαστές της.

Μιλώντας στους LA Times το 2019, εξήγησε ότι της άρεσαν τα καπέλα, καθώς ήταν «πολύ προστατευτικά, επειδή κρύβουν ένα πλήθος αμαρτιών. Ελαττώματα, άγχος - τέτοια πράγματα. Δεν θα ένιωθα άνετα με μια κοντή φούστα ή με τα χέρια μου να κρέμονται εκεί έξω», είπε η ηθοποιός για να συμπληρώσει «Και πάντα μου άρεσαν τα καπέλα. Απλώς πλαισιώνουν ένα κεφάλι. Αλλά, φυσικά, κανείς δεν τα θεωρεί τόσο σπουδαία όσο εγώ.»

Αυτό όμως που εξομολογήθηκε στη συνέχεια ήταν συγκλονιστικό, καθώς αποκάλυψε ότι τη βοήθησε στην «προστασία από τον ήλιο» αφού είχε «τόσους πολλούς καρκίνους του δέρματος ».

Η διάσημη ηθοποιός είχε διαγνωστεί με καρκίνο του δέρματος για πρώτη φορά όταν ήταν 21 ετών και αργότερα θα διαγνωστεί ξανά με αυτόν, ανακαλύπτοντας ότι ήταν κληρονομική ασθένεια.

Η Κίτον είπε ότι ίσως να το είχε αποφύγει αν το είχε πάρει «σοβαρά».

Διαβάστε επίσης