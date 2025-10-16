Κορυφαία Μέσα Ενημέρωσης λένε «όχι» στους περιορισμούς του Πενταγώνου

Κορυφαία αμερικανικά και διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, όπως οι New York Times και το Fox News, αρνήθηκαν να υπογράψουν έγγραφο του Πενταγώνου, που περιορίζει τη δημοσίευση πληροφοριών χωρίς έγκριση, επικαλούμενα περιορισμούς στην ελευθερία του Τύπου. «Είναι κοινή λογική» απαντάει το υπουργείο Άμυνας

Κορυφαία Μέσα Ενημέρωσης λένε «όχι» στους περιορισμούς του Πενταγώνου

Δημοσιογράφοι παραδίδουν τα διαπιστευτήριά τους μετά την άρνησή τους να αποδεχθούν τους περιορισμούς του Πενταγώνου

REUTERS
Πρωτοφανής κρίση έχει ξεσπάσει στα Μέσα Ενημέρωσης των ΗΠΑ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να επιβάλλει περιοριστικούς όρους στην κάλυψη των θεμάτων του Πενταγώνου. Η πλειοψηφία των Μέσων, ακόμα και αρκετά που θεωρούνται παραδοσιακά φιλικά προς τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως το Fox News, αντιδρούν, με αποτέλεσμα δεκάδες δημοσιογράφοι του Πενταγώνου να παραδίδουν τις τελευταίες ώρες τις διαπιστεύσεις τους.

Τουλάχιστον 30 μεγάλοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί στις ΗΠΑ αρνήθηκαν να υπογράψουν τη νέα πολιτική πρόσβασης του Πενταγώνου για τους δημοσιογράφους, που προβλέπει ότι οποιαδήποτε πληροφορία, προτού δημοσιευτεί, θα «υπόκειται στην έγκριση εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου», ακόμη και «αν δεν είναι διαβαθμισμένη».

Το Fox News, που απασχολούσε σημειωτέον στο παρελθόν τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αρνήθηκε να συμφωνήσει όπως οι περισσότεροι μεγάλοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί στους νέους κανόνες του Πενταγώνου. Η εταιρεία υπέγραψε κοινή δήλωση με τα ABC News, CBS News, CNN και NBC News, λέγοντας ότι οι νέες απαιτήσεις «θα περιόριζαν την ικανότητα των δημοσιογράφων να ενημερώνουν το έθνος και τον κόσμο για σημαντικά ζητήματα εθνικής ασφάλειας».

«Η πολιτική είναι άνευ προηγουμένου και απειλεί τις βασικές δημοσιογραφικές προστασίες», ανέφεραν οι οργανισμοί. Η κίνηση αυτή αποτελεί πλήγμα για τον ίδιο τον Χέγκσεθ, πρώην παρουσιαστή του «Fox & Friends Weekend». Ο ίδιος ήταν εκείνος που ανακοίνωσς τους νέους κανόνες τον περασμένο μήνα, απειλώντας την πρόσβαση των δημοσιογράφων στο Πεντάγωνο εάν δεν υπέγραφαν τους κανόνες που θα τους τιμωρούσαν είτε για την αναζήτηση είτε για τη δημοσίευση πληροφοριών που το Πεντάγωνο δεν ήθελε να δημοσιευτούν.

Ένα αρχικό υπόμνημα προς τους δημοσιογράφους ανέφερε ότι «οι πληροφορίες πρέπει να εγκριθούν για δημόσια δημοσίευση από έναν αρμόδιο εξουσιοδοτημένο αξιωματούχο πριν από τη δημοσίευσή τους, ακόμη και αν δεν είναι απόρρητες». Στους δημοσιογράφους που δεν υπέγραψαν τη συμφωνία δεν θα δίδονταν άδειες τύπου.

Οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί είχαν προθεσμία μέχρι την Τρίτη (14/10) για να συμφωνήσουν με τους νέους κανόνες, αλλά μέχρι στιγμής μόνο -το φιλικό προς τον Τραμπ- One America News Network — έχει δηλώσει δημόσια ότι το έχει πράξει.

Το POLITICO αρνήθηκε επίσης να συμφωνήσει με τους νέους κανόνες του Πενταγώνου. Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι η νέα πολιτική «παραβιάζει τις προστασίες της Πρώτης Τροπολογίας και περιορίζει την ικανότητα παραγωγής αυστηρού και διαφανούς ρεπορτάζ». «Θα συνεχίσουμε να καλύπτουμε τον στρατό δίκαια και ανεξάρτητα» τόνισε.

Οι νέοι κανόνες έρχονται μετά από πολλές αμφιλεγόμενες κινήσεις του Υπουργείου. Νωρίτερα φέτος, αφαίρεσε χώρους εργασίας από διάφορους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης — συμπεριλαμβανομένων των POLITICO, The Washington Post και The New York Times. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι ο Χέγσεθ «θεωρεί τον Τύπο πολύ ανατρεπτικό όσον αφορά στην παγκόσμια ειρήνη και ίσως την ασφάλεια του έθνους μας». «Ο Τύπος είναι πολύ ανέντιμος», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Χέγκσεθ έχει σε μεγάλο βαθμό απορρίψει τις αρνήσεις των μέσων ενημέρωσης. Έχει απαντήσει σε δηλώσεις των Washington Post, The New York Times και The Atlantic — οι οποίες επίσης αρνήθηκαν να συμφωνήσουν με τους νέους κανόνες — με ένα emoji που κουνάει το χέρι του. Ο Χέγκσεθ δήλωσε την Τρίτη ότι οι νέοι κανόνες είναι «κοινή λογική».

«Κάποτε, κύριε Πρόεδρε, ο Τύπος μπορούσε να πάει σχεδόν οπουδήποτε στο Πεντάγωνο, την πιο απόρρητη περιοχή στον κόσμο», είπε ο Χέγκσεθ. «Επίσης, αν υπογράψουν την πιστοποίηση, δεν πρόκειται να προσπαθήσουν να κάνουν τους στρατιώτες να παραβιάσουν τον νόμο δίνοντάς τους απόρρητες πληροφορίες. Επομένως, είναι θέμα κοινής λογικής, κύριε Πρόεδρε, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι η εθνική ασφάλεια γίνεται σεβαστή και είμαστε περήφανοι για την πολιτική».

