Κυβερνήτης των ΗΠΑ κέρδισε 1.4 εκατομμύρια δολάρια παίζοντας μπλάκτζακ στο Λας Βέγκας

Ο κυβερνήτης του Ιλινόις, JB Pritzker, μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025, στο Σικάγο.

Ένας κυβερνήτης των ΗΠΑ κέρδισε 1.4 εκατομμύρια δολάρια (1.1 εκατομμύριο ευρώ) σε καζίνο του Λας Βέγκας πέρυσι, σύμφωνα με αντίγραφο της πρόσφατης φορολογικής του δήλωσης.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόις, JB Pritzker, φέρεται να κέρδισε το ποσό αυτό παίζοντας μπλάκτζακ σε ένα καζίνο στο Λας Βέγκας, ενώ βρισκόταν σε διακοπές με τη σύζυγό του και τους φίλους του. Σύμφωνα με το Forbes, η καθαρή περιουσία του Pritzker ανέρχεται στα 3.9 δισ. δολάρια (3.3 δισ. ευρώ), ενώ είναι επίσης κληρονόμος της περιουσίας της αλυσίδας ξενοδοχείων Hyatt.

Ένας εκπρόσωπος της εκστρατείας του δήλωσε στο CBS, ότι ο Pritzker σχεδίαζε να δωρίσει τα χρήματα σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, αλλά δεν διευκρίνισε εάν το έχει κάνει πράξη.

Ο κυβερνήτης είναι ιδρυτής ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος, του «Chicago Poker Challenge», το οποίο, όπως λέει, «έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια δολάρια για το Μουσείο και Εκπαιδευτικό Κέντρο Ολοκαυτώματος του Ιλινόις».

Ο Pritzker και η σύζυγός του, Mary Kathryn, δήλωσαν συνολικό εισόδημα 10,6 εκατομμυρίων δολαρίων (9 εκατομμύρια ευρώ) το 2024, κυρίως από μερίσματα και κεφαλαιακά κέρδη. Έχει γίνει γνωστό ότι πλήρωσαν 1.6 εκατομμύρια δολάρια (1,3 εκατομμύρια ευρώ) σε φόρους για φορολογητέο εισόδημα 5.87 εκατομμυρίων δολαρίων (5 εκατομμύρια ευρώ).

«Όποιος έχει παίξει χαρτιά σε καζίνο ξέρει ότι συχνά παίζεις για πολύ ώρα και χάνεις ό,τι έχεις κερδίσει», είχε πει ο Pritzker σχετικά με το θέμα. «Εγώ ήμουν τυχερός που έφυγα πριν συμβεί αυτό».