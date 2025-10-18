Ψευδοεκλογές στα Κατεχόμενα: Αντίστροφη μέτρηση για Τατάρ και Ερχιουρμάν

Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες στα κατεχόμενα για την εκλογή νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, οι δύο κύριοι υποψήφιοι, Ερσίν Τατάρ και Τουφάν Ερχιουρμάν έθεσαν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσής τους το Κυπριακό.

Ο Ερσίν Τατάρ, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τουρκιγέ», τόνισε ότι η παρουσία του τουρκικού στρατού στην Κύπρο παραμένει «απαραίτητη», υποστηρίζοντας πως «η αποχώρησή του θα μετέτρεπε την περιοχή σε δεύτερη Γάζα».

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης βρέθηκε αντιμέτωπος με κριτική για την απουσία προόδου τα τελευταία πέντε χρόνια, ωστόσο επέμεινε ότι υπερασπίζεται σταθερά εδώ και τέσσερις δεκαετίες τη λύση των δύο κρατών.

Όπως μετέδωσε το ΚΥΠΕ, ο Τατάρ υπογράμμισε πως το ψευδοκράτος πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει ως ανεξάρτητη οντότητα, επιμένοντας ότι «η μητέρα πατρίδα πρέπει να παραμείνει εγγυήτρια» και ότι «η παρουσία του τουρκικού στρατού είναι αναγκαία για την ασφάλεια και την αποτροπή». «Υπάρχουν μάρτυρες και πόνος εδώ», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέντευξή του, ο Τατάρ επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό ότι Ισραήλ και Ελλάδα δεν επιθυμούν την επανεκλογή του, επικαλούμενος δημοσιεύματα ξένων μέσων ενημέρωσης. Προχώρησε μάλιστα σε έναν νέο ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι η Κύπρος και το Ισραήλ έχουν εγκαταστήσει οπλικά συστήματα που «στοχεύουν» το ψευδοκράτος και την Τουρκία.

Από την πλευρά του, ο Τουφάν Ερχιουρμάν επικέντρωσε τη ρητορική του στη θέληση των Τουρκοκυπρίων για λύση, η οποία, όπως είπε, πρέπει να βασίζεται στο ομοσπονδιακό μοντέλο. Μιλώντας σε εκδήλωση στην κοινότητα της Πύλας, τόνισε τη σημασία του ποιος θα εκπροσωπεί τους Τουρκοκύπριους στις διαπραγματεύσεις, καθώς και την ανάγκη συντονισμού με την Τουρκία, ώστε να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά η διεθνής της στήριξη.

Ο Ερχιουρμάν αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της ενίσχυσης των σχέσεων Τουρκίας και Ελλάδας, υπογραμμίζοντας ότι η βελτίωση του κλίματος ειρήνης μεταξύ Κύπρου, Τουρκίας και Ελλάδας θα μπορούσε να προσδώσει «μια νέα δυναμική» σε ολόκληρη την περιοχή. Επεσήμανε ακόμη τη σημασία συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας και ο Οργανισμός Τουρκικών Κρατών.

Σε μια πιο αιχμηρή τοποθέτησή του, ο Ερχιουρμάν υπογράμμισε ότι το σημερινό αδιέξοδο στο Κυπριακό δεν μπορεί να συνεχιστεί, τονίζοντας ότι «ο τουρκοκυπριακός λαός αποτελεί ένα από τα δύο ισότιμα συστατικά μέρη του νησιού και δεν μπορεί να αγνοηθεί».

Αναλυτές στα κατεχόμενα σκιαγραφούν ένα έντονα πολωμένο προεκλογικό σκηνικό με χαρακτήρα δημοψηφίσματος για τη μορφή λύσης του Κυπριακού: Το μοντέλο των δύο κρατών του Ερσίν Τατάρ και την ομοσπονδία τουρκικών προδιαγραφών του αρχηγού της αντιπολίτευσης, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Χθες ο Τατάρ ο οποίος πραγματοποίησε την τελική του προεκλογική συγκέντρωση στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Ο Ερχιουρμάν προηγείται του νυν κατοχικού ηγέτη στις δημοσκοπήσεις, ενώ ουδείς μπορεί να αποκλείσει επικράτησή του από την αυριανή πρώτη Κυριακή των ψευδοεκλογών.

Στις ψευδοεκλογές μπορούν να ψηφίσουν 218.313 ψηφοφόροι ενώ θα στηθούν 777 κάλπες, οι οποίες θα κλείσουν στις έξι αύριο το απόγευμα, με το τελικό αποτέλεσμα να ανακοινώνεται γύρω στις 9 το βράδι.

Πηγή: Πολίτης, Sigma